Un informe del Parlamento Europeo señala a Comín por posible acoso

El eurodiputado electo de Junts, Toni Comín, ha negado las acusaciones de acoso que pesan sobre su figura y que han sido ratificadas por un informe del Parlamento Europeo. El escrito, que adelanta el diario Ara, señala que hay «pruebas suficientes» para denunciar a Comín, quien ha situado el informe en el marco de una investigación «preliminar». «Me ratifico en lo que dije cuando se filtró la denuncia hace más de un año: niego rotundamente todas las acusaciones y dispongo de pruebas y testimonios más que suficientes para demostrar su falsedad», ha remarcado el exconseller en un comunicado publicado por la ACN.

Según recoge el rotativo, la investigación de la cámara europarlamentaria entrevista a «testigos creíbles» que «confirman» las «alegaciones» denunciadas por el trabajador parlamentario que interpuso la denuncia. Este informe sentencia que las actitudes de Comín «podrían considerarse acoso» psicológico y sexual contra él. El texto no solo otorgaría veracidad a la denuncia sino que también se ofrece a ayudar al demandante económicamente con la denuncia.

Toni Comín en una atención a los medios / ACN

Comín niega los hechos

Comín se ha defendido, alegando “sorpresa” porque una resolución del Parlamento Europeo se filtre a un medio de comunicación “después de tantos meses”. La resolución es del 29 de septiembre del año pasado, según el diario. En el comunicado difundido por la ACN, Comín «se reserva el derecho a emprender acciones legales contra las personas que están denunciando falsamente con voluntad de difamación».

Las denuncias vienen del año pasado, después de que un asistente del grupo parlamentario de Junts presentara una queja formal al Comité Consultivo de la cámara europea. Desde entonces, Comín ha negado siempre los hechos y ha pedido que las investigaciones sigan su curso. Meses más tarde, vuelve a “recordar” que el denunciado “nunca” ha trabajado como asistente para él. El caso también se está tramitando en la Comisión de Garantías de Junts, que no ha hecho ninguna declaración pública.