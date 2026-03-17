Un informe del Parlament Europeu assenyala Comín per possible assetjament

L’eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, ha negat les acusacions d’assetjament que planen sobre la seva figura i que han estat ratificades per un informe del Parlament Europeu. L’escrit, que avança el diari Ara, apunta que hi ha “proves suficients” per denunciar Comín, que ha situat l’informe en el marc d’una investigació “preliminar”. “Em ratifico en el que vaig dir quan es va filtrar la denúncia fa més d’un any: nego rotundament totes les acusacions i disposo de proves i testimonis més que suficients per demostrar la seva falsedat”, ha remarcat l’exconseller en un comunicat publicat per l’ACN.
Segons recull el rotatiu, la investigació de la cambra europarlamentària entrevista “testimonis creïbles” que “confirmen” les “al·legacions” denunciades pel treballador parlamentari que va interposar la denúncia. Aquest informe sentència que les actituds de Comín “podrien considerar-se assetjament” psicològic i sexual contra ell. El text no només atorgaria veracitat a la denúncia sinó que també s’ofereix a ajudar el demandant econòmicament amb la denúncia.
Comín nega els fets
Comín s’ha defensat, al·legant “sorpresa” perquè una resolució del Parlament Europeu es filtri a un mitjà de comunicació “al cap de tants mesos”. La resolució és del 29 de setembre de l’any passat, segons el diari. En el comunicat difós per l’ACN, Comín “es reserva el dret a emprendre accions legals contra les persones que estan denunciant falsament amb voluntat de difamació”.
Les denúncies venen de l’any passat, després que un assistent del grup parlamentari de Junts presentés una queixa formal al Comitè Consultiu de la cambra europea. Des d’aleshores, Comín ha negat sempre els fets i ha demanat que les investigacions segueixin el seu curs. Mesos més tard, torna a “recordar” que el denunciat “mai” ha treballat com a assistent per a ell. El cas també s’està tramitant a la Comissió de Garanties de Junts, que no ha fet cap declaració pública.