El Movimiento de Izquierdas de Cataluña y Acción por la República, organizaciones políticas constituidas entre 2014 y 2018 y que formaron parte del Acuerdo del Vernet para “acompañar al presidente Carles Puigdemont en su camino hacia la restitución plena”, anunciaron el pasado 30 de noviembre que se unían en una nueva formación: MEScat Independentistas de Izquierda. Es decir, el movimiento de la izquierda puigdemontista se reagrupa bajo un mismo paraguas y en una misma organización política porque, según detallan fuentes de la nueva formación a El Món, el independentismo «siempre ha tenido un fuerte componente social». En las filas de este nuevo partido están los diputados de Junts Agustí Colomines y Ennatu Domingo, y también el exconseller Toni Comín, entre otros.

De hecho, esta unión fue bendecida por el mismo presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, en la primera convención política del nuevo partido a través de un vídeo de ocho minutos, donde también remarcó la necesidad de crear un frente transversal independentista que recupere el espíritu de Junts pel Sí. En este sentido, remarcan que la realidad catalana también demuestra que el país tiene un «espíritu progresista» muy destacado y defienden políticas de tipo social que «se ajusten a la nueva realidad del país» desde una mirada progresista. Así, las mismas fuentes afirman que la formación tiene la mirada puesta en las elecciones municipales de 2027, la primera cita electoral que hay en el horizonte, y con un objetivo: atraer gente decepcionada con Esquerra Republicana.

Fuentes de MEScat Independentistas de Izquierda han explicado a El Món que quieren ayudar a crear candidaturas alrededor de la formación de Carles Puigdemont «recogiendo todo aquello que se ha desprendido de aquellos que han dejado de poner el independentismo como una prioridad». Y, en este sentido, van un paso más allá y dejan bien claro que su objetivo es que «mucha gente decepcionada con Esquerra Republicana» encuentre en MEScat Independentistas de Izquierda «una posibilidad de vehicularse» a través de Compromiso Municipal.

La primera Convención política de MEScat Independentistas de Izquierda, celebrada el 30 de noviembre en el Orfeó Martinenc / MEScat

Una herramienta para abrirse paso en el área metropolitana de Barcelona

Una de las zonas donde pueden tener más incidencia es en el área metropolitana de Barcelona, un espacio difícil de penetrar para Junts, que acostumbra a tener dificultades para hacer llegar su discurso en municipios de lo que históricamente se ha conocido como el gran cinturón rojo. «Junts tiene muchos alcaldes por todo el país, pero es verdad que tiene un cierto vacío en el área metropolitana barcelonesa», admiten las fuentes consultadas de la nueva formación, que se compromete a «trabajar mucho» para buscar candidaturas en lugares donde hasta ahora no las había.

Aún se debe definir cómo será la colaboración entre Junts per Catalunya y MEScat. Las fuentes consultadas admiten que «es muy pronto» para decir si habrá municipios donde Junts renuncie a la candidatura en favor de MEScat, si se crearán algunas listas conjuntas o si se apostará por alguna otra fórmula. Admiten la posibilidad de que MesCat se presente en aquellos municipios donde ya tiene estructura y Junts no, pero insisten en que todo esto «se deberá ir definiendo». Ahora, según remarcan, lo «más importante es ampliar al máximo posible» el movimiento con toda esa gente que es progresista y se siente huérfana de proyecto político.

«Coincidencias» entre más MEScat y Gent de Sabadell

Uno de los casos sonados podría producirse en Sabadell, donde los concejales de Junts han sido forzados a abandonar el gobierno municipal del PSC y desde la dirección local ya se ha abierto la puerta a pedirles el acta si no hacen oposición. A esto, hay que sumar el hecho de que el concejal Gabriel Fernández dejó recientemente el grupo municipal de ERC y el partido y pasó a ser concejal no adscrito y crear la asociación Gent de Sabadell. De hecho, MEScat Sabadell, antes de la fusión de las dos formaciones, se sumó al manifiesto de apoyo ciudadano impulsado por el mismo Fernández. Las fuentes consultadas admiten que «hay una coincidencia» entre Gent de Sabadell y lo que ellos pretenden, pero no dan nada por cerrado y creen que se debe abordar cómo se puede articular esto, si acaba llegando a buen puerto. «Es evidente que esto existe», admiten sobre las coincidencias entre unos y otros.

Gabriel Fernández, exconcejal de ERC en Sabadell

De hecho, la entidad Gent de Sabadell creada por el mismo concejal participó en una mesa redonda que se hizo coincidiendo con la primera Convención política de MEScat Independentistas de Izquierda. Carme Garcia, presidenta de Gent de Sabadell, alertó de un “profundo desencanto” en la ciudadanía y de un vacío político que podría derivar, en las elecciones municipales de 2027, en un retroceso del independentismo si no se toman medidas. En este sentido, reivindicó la necesidad de reconstruir una candidatura conjunta del movimiento independentista. Fuentes de la asociación han admitido a El Món que han mantenido contactos con MEScat, pero también señalan que mantienen conversaciones con otros actores de Sabadell. «No se ha llegado a ningún acuerdo», subrayan.

Replicar la Primavera de Perpiñán en Sabadell

«Nos sentimos cómodos cuando hablamos con la gente de MEScat», admite Gabriel Fernández en conversación con El Món, donde avanza que a partir del mes de enero Gent de Sabadell iniciará una ronda de encuentros con todas las formaciones independentistas de la ciudad para «explorar caminos» y con la idea de emular la plataforma catalanista Primavera de Perpiñán en Sabadell de cara a las elecciones municipales de 2027. «Intentamos sumar a todos», dice, y remarca que eligieron conscientemente ser una asociación para ser el «amalgama» que ayude a sumar a todos los actores del «movimiento independentista de la izquierda madura y del centroderecha responsable». De hecho, coincide con el objetivo verbalizado por las fuentes de MESCat a El Món y dice que Gent de Sabadell quiere «intentar aglutinar a todo ese electorado huérfano que es independentista y de izquierdas».

«Cuando el movimiento independentista ha estado unido, ha sido capaz de hacer cosas maravillosas», recuerda, y expone que se conoce desde hace años con la gente de MESCat en Sabadell porque trabajan «en la misma dirección». «Estoy convencido de que el principal problema que tiene el independentismo en Sabadell es que tendrá un resultado no deseado si se presenta con la forma habitual», expone, y alerta que hay probabilidades de una entrada «muy fuerte» de Aliança Catalana. Ahora que no forma parte de un partido, Fernández quiere intentar recuperar el camino de la unidad: «Si hubiera una Primavera en Sabadell seríamos muy felices porque habría una semilla de esperanza, algo nuevo, que vuelva a hacernos ver que ha llegado la hora de ponernos de nuevo de acuerdo». «Necesitamos hacer un frente nacional y en Sabadell lo tenemos que intentar y demostrar que es posible porque esto servirá para que lo entiendan las cúpulas nacionales de los partidos porque no se puede seguir como hasta ahora», ha concluido.