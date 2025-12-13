El Moviment d’Esquerres de Catalunya i Acció per la República, organitzacions polítiques constituïdes entre el 2014 i el 2018 i que van formar part de l’Acord del Vernet per “acompanyar el president Carles Puigdemont en el seu camí cap a la restitució plena”, van anunciar el passat 30 de novembre que s’unien en una nova formació: MEScat Independentistes d’Esquerra. És a dir, el moviment de l’esquerra puigdemontista es reagrupa sota un mateix paraigua i en una mateixa organització política perquè, segons detallen fonts de la nova formació a El Món, l’independentisme “sempre ha tingut un fort component social”. En les files d’aquest nou partit hi ha els diputats de Junts Agustí Colomines, Ennatu Domingo, Isaac Padrós i Carme Renedo, i també l’exconseller Toni Comín, entre altres.
De fet, aquesta unió va ser beneïda pel mateix president de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, en la primera convenció política del nou partit a través d’un vídeo de vuit minuts, on també va remarcar la necessitat de crear un front transversal independentista que recuperi l’esperit de Junts pel Sí. En aquest sentit, remarquen que la realitat catalana també demostra que el país té un “esperit progressista” molt destacat i defensen polítiques de tipus social que “s’ajustin a la nova realitat del país” des d’una mirada progressista. Així, les mateixes fonts afirmen que la formació tenen la mirada posada en les eleccions municipals del 2027, la primera cita electoral que hi ha a l’horitzó, i amb un objectiu: atreure gent decebuda amb Esquerra Republicana.
Fonts de MEScat Independentistes d’Esquerra han explicat a El Món que volen ajudar a crear candidatures al voltant de la formació de Carles Puigdemont “recollint tot allò que s’ha desprès d’aquells que han deixat de posar l’independentisme com una prioritat”. I, en aquest sentit, van un pas més enllà i deixen ben clar que el seu objectiu és que “molta gent decebuda amb Esquerra Republicana” trobi en MEScat Independentistes d’Esquerra “una possibilitat de vehicular-se” a través de Compromís Municipal.
Una eina per fer forat a l’àrea metropolitana de Barcelona
Una de les zones on poden tenir més incidència és a l’àrea metropolitana de Barcelona, un espai difícil de penetrar per a Junts, que acostuma a tenir dificultats per fer arribar el seu discurs en municipis del que històricament s’ha conegut com el gran cinturó vermell. “Junts té molts alcaldes arreu del país, però és veritat que té un cert forat en l’àrea metropolitana barcelonina”, admeten les fonts consultades de la nova formació, que es compromet a “treballar molt” per buscar candidatures en llocs que fins ara no n’hi havia.
Encara s’ha de definir com serà la col·laboració entre Junts per Catalunya i MEScat. Les fonts consultades admeten que “és molt d’hora” per dir si hi haurà municipis on Junts renunciï a la candidatura en favor de MEScat, si es crearan algunes llistes conjuntes o si s’apostarà per alguna altra fórmula. Admeten la possibilitat que MesCat es presenti en aquells municipis on ja té estructura i Junts no, però insisteixen que tot això “s’haurà d’anar definint”. Ara, segons remarquen, el “més important és ampliar al màxim possible” el moviment amb tota aquella gent que és progressista i se sent orfe de projecte polític.
“Coincidències” entre més MEScat i Gent de Sabadell
Un dels casos sonats podria produir-se a Sabadell, on els regidors de Junts han estat forçats a abandonar el govern municipal del PSC i des de la direcció local ja s’ha obert la porta a demanar-los l’acta si no fan oposició. A això, cal sumar el fet que el regidor Gabriel Fernàndez va deixar recentment el grup municipal d’ERC i el partit i va passar a ser regidor no adscrit i crear l’associació Gent de Sabadell. De fet, MEScat Sabadell, abans de la fusió de les dues formacions, es va sumar al manifest de suport ciutadà impulsat pel mateix Fernàndez. Les fonts consultades admeten que “hi ha una coincidència” entre Gent de Sabadell i el que ells pretenen, però no donen res per tancat i creuen que s’ha d’abordar com es pot articular això, si acaba arribant a bon port. “És evident que això existeix”, admeten sobre les coincidències entre els uns i altres.
De fet, l’entitat Gent de Sabadell creada pel mateix regidor va participar en una taula rodona que es va fer coincidint amb la primera Convenció política de MEScat Independentistes d’Esquerra. Carme Garcia, presidenta de Gent de Sabadell, va alertar d’un “desencant profund” en la ciutadania i d’un buit polític que podria derivar, a les eleccions municipals del 2027, en una reculada de l’independentisme si no es prenen mesures. En aquest sentit, va reivindicar la necessitat de reconstruir una candidatura conjunta del moviment independentista. Fonts de l’associació han admès a El Món que han mantingut contactes amb MEScat, però també assenyalen que mantenen converses amb altres actors de Sabadell. “No s’ha arribat a cap acord”, subratllen.
Replicar la Primavera de Perpinyà a Sabadell
“Ens sentim còmodes quan parlem amb la gent de MEScat”, admet Gabriel Fernàndez en conversa amb El Món, on avança que a partir del mes de gener Gent de Sabadell iniciarà una ronda de trobades amb totes les formacions independentistes de la ciutat per “explorar camins” i amb la idea d’emular la plataforma catalanista Primavera de Perpinyà a Sabadell de cara a les eleccions municipals del 2027. “Intentem sumar-hi tothom”, diu, i remarca que van escollir a consciència ser una associació per ser l'”amalgama” que ajudi a sumar tots els actors del “moviment independentista de l’esquerra madura i del centredreta responsable”. De fet, coincideix amb l’objectiu verbalitzat per les fonts de MESCat a El Món i diu que Gent de Sabadell vol “intentar aglutinar tot aquest electoral orfe que és independentista i d’esquerres”.
“Quan el moviment independentista ha estat unit, ha estat capaç de fer coses meravelloses”, recorda, i exposa que es coneix des de fa anys amb la gent de MESCat a Sabadell perquè treballen “en la mateixa direcció”. “Estic convençut que el principal problema que té l’independentisme a Sabadell és que tindrà un resultat no desitjat si es presenta amb la forma habitual”, exposa, i alerta que hi ha probabilitats d’una entrada “molt forta” d’Aliança Catalana. Ara que no forma part d’un partit, Fernàndez vol intentar recuperar el camí de la unitat: “Si hi hagués una Primavera a Sabadell seríem molt feliços perquè hi hauria una llavor d’esperança, una cosa nova, que torni a fer-nos veure que ha arribat l’hora de posar-nos de nou d’acord”. “Necessitem fer un front nacional i a Sabadell ho hem d’intentar i demostrar que és possible perquè això servirà perquè ho entenguin les cúpules nacionals dels partits perquè no es pot seguir com fins ara”, ha conclòs.