El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha puesto las condiciones de la formación independentista para apoyar el decreto de prórroga automática de alquileres. Turull ha asegurado que el Gobierno de la Generalitat debería cambiar «casi todo» del decreto para que los miembros de Junts puedan votarlo a favor. En declaraciones hechas durante el Fórum Europa Tribuna Catalunya en el Hotel Palace de Barcelona, y recogidas por la ACN, el secretario general de Junts ha pedido al Gobierno de la Generalitat que rectifique «al 100%» la política de vivienda de Illa, pero también las políticas en el Ayuntamiento de Barcelona, también en manos del PSC.

«Se deben acabar las moratorias. Si quieres ayudar a alguien vulnerable, lo que tienes que hacer es intentar que deje de serlo. ¿Cuántos años llevamos de prórrogas de estos decretos que se hacen en materia de vivienda?», ha lanzado un Turull que ha cargado con fuerza contra las políticas en materia de vivienda del gobierno español -pero también el catalán y municipal- asegurando que en lugar de reducir la vulnerabilidad social han generado el efecto contrario y «añaden personas vulnerables» generando inseguridad jurídica. En este aspecto, el secretario general de Junts ha destacado que hace falta un «cambio radical» y que se cree un «sistema de pago automático» de los alquileres para evitar que los propietarios costeen las pérdidas generadas por la falta de pago de los inquilinos.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, en el Nova Economia Fòrum. | Nazaret Romero (ACN)

Turull pide que Illa cambie si quiere el apoyo de Junts

El secretario general de Junts también ha apelado a un cambio generalizado de las políticas del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, si quiere asegurar el apoyo de Junts en el Parlamento y poder llegar a acuerdos. Turull ha asegurado que es necesario que Illa «rectifique claramente el rumbo actual» y lo ha acusado de estar bajo una «sumisión total a Madrid» o al «modelo de país dictado por los Comuns». De hecho, Turull destaca que Cataluña está pagando «el precio de un mal pacto de investidura (con ERC)» y las políticas de Salvador Illa. «El presidente Illa y su Gobierno son los que tienen menos personalidad política y ambición de los que ha tenido Cataluña», ha sentenciado Illa.