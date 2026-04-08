El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha posat les condicions de la formació independentista per donar suport al decret de pròrroga automàtica de lloguers. Turull ha assegurat que el Govern de la Generalitat hauria de canviar “gairebé tot” del decret perquè els juntaires puguin votar-hi a favor. En declaracions fetes durant el Fórum Europa Tribuna Catalunya a l’Hotel Palace de Barcelona, i recollides per l’ACN, el secretari general de Junts ha demanat al Govern de la Generalitat que rectifiquin “al 100%” la política d’habitatge d’Illa, però també les polítiques a l’Ajuntament de Barcelona, també en mans del PSC.
“S’han d’acabar les moratòries. Si tu vols ajudar a algú vulnerable, el que has de fer és intentar que deixi de ser-ho. Quants anys portem de pròrrogues d’aquests decrets que fan en matèria d’habitatge?”, ha etzibat un Turull que ha carregat amb força contra les polítiques en matèria d’habitatge del govern espanyol -però també el català i municipal- assegurant que en comptes de reduir la vulnerabilitat social han generat l’efecte contrari i “afegeixen persones vulnerables” generant inseguretat jurídica. En aquest aspecte el secretari general de Junts ha destacat que cal un “canvi radical” i que es creï un “sistema de pagament automàtic” dels lloguers per evitar que els propietaris costegin les pèrdues generades per la manca de pagament dels llogaters.
Turull demana que Illa canviï si vol el suport de Junts
El secretari general de Junts també ha apel·lat a un canvi generalitzat de les polítiques del president de la Generalitat, Salvador Illa, si vol assegurar el suport de Junts al Parlament i poder arribar a acords. Turull ha assegurat que cal que Illa “rectifiqui clarament el rumb actual” i l’ha acusat d’estar sota una “submissió total a Madrid” o al “model de país dictat pels Comuns”. De fet, Turull destaca que Catalunya està pagant “el preu d’un mal pacte d’investidura (amb ERC)” i les polítiques de Salvador Illa. “El president Illa i el seu Govern són els que tenen menys personalitat política i ambició dels que ha tingut Catalunya”, ha sentenciat Illa.