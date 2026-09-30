Distanciamiento y advertencias directas desde la mayoría de la investidura. Esquerra Republicana y los Comuns han aprovechado la segunda jornada del debate de política general en el Parlamento de Cataluña para marcar distancias con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Con la sombra de un nuevo ciclo electoral de fondo y el desgaste de los acuerdos de investidura pendientes, las dos formaciones de izquierdas han lanzado toques de atención al jefe del ejecutivo, a quien exigen hechos concretos y el cumplimiento estricto de los pactos si quiere mantener la estabilidad parlamentaria, que por ahora tampoco parece peligrar.

El portavoz de ERC en la cámara, Josep Maria Jové, ha sido el encargado de evidenciar las discrepancias con la gestión de Illa en la carpeta nacional y política. Jové ha advertido a Illa que la aplicación de la ley de amnistía «no resolverá» por sí sola el conflicto político con el Estado ni la represión, y le ha instado a abordar la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español de manera «decidida» y «sin más demora». A pesar de agradecer que Illa haya rectificado sus palabras –sobre que la amnistía es un «punto final»– y se haya referido a la amnistía como un «punto de partida», el dirigente republicano ha remarcado que la tarea del presidente no es solo «trabajar incansablemente» por su aplicación, sino llegar a un acuerdo para resolver el conflicto político con una solución que, posteriormente, los ciudadanos deberían validar a través de las urnas.

El presidente de ERC en el Parlamento, Josep Maria Jové, en su intervención en el debate de política general / ACN

Asimismo, desde la cámara catalana —y bajo la mirada del presidente del partido, Oriol Junqueras, presente en la tribuna de invitados—, Jové ha ofrecido una «colaboración responsable», pero condicionada a la exigencia: «Estaremos, si cumple». En este sentido, ha recordado a Illa que «se le acaba el tiempo» ante una legislatura en Madrid «prácticamente agotada» y le ha reclamado «plantarse si es necesario» ante el PSOE. «Nunca como ahora el PSC había tenido tanta capacidad de influencia sobre el PSOE, y lo tiene que hacer valer», ha sentenciado. Y ante este escenario le ha invitado a no «arrastrar los pies» a la hora de cumplir los acuerdos firmados con su formación porque, de no hacerlo, según le ha advertido, no habrá nuevos pactos y la estabilidad que desea tambaleará.

Albiach carga contra la pasividad en vivienda

Por su parte, la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, Jéssica Albiach, ha centrado su arremetida en la carpeta social y económica, acusando al ejecutivo de Illa de «quedarse siempre a medio camino» y de dejar el «trabajo a medias«. Albiach ha exigido a Illa un gobierno «sólido y valiente» para combatir la especulación inmobiliaria, advirtiendo que «sin plantar cara a los rentistas la mesa cae» y alertando del riesgo de una «acumulación de frustraciones» en la ciudadanía. Asimismo, ha constatado «incumplimientos de los acuerdos de investidura» en carpetas como la unidad antidesahucios o el régimen sancionador.

La presidenta de los Comuns en el Parlamento, Jéssica Albiach, en el debate de política general del Parlamento / ACN

La dirigente de los Comuns ha criticado la falta de sanciones «disuasorias» en los últimos dos años y le ha reprochado que solo se hayan impuesto «doce sanciones en dos años» y, en cambio, se haya denunciado a 338 activistas por manifestarse «pacíficamente» para detener desahucios. Sobre el retraso en la puesta en marcha de la unidad antidesahucios pactada, Albiach le ha reclamado que se ponga las pilas porque la falta de presupuestos ya no puede servir de «excusa». Aunque reconoce que el discurso de Illa «contra la extrema derecha es necesario», ha remarcado que es «insuficiente» si no va acompañado de transformaciones reales. Con la vista puesta en la votación del viernes en el Congreso sobre los decretos de vivienda, Albiach ha instado a Junts a apoyarlos.

Alianza de iniciativas: de la tasa Zucman a la gobernanza de Seat

La presión que han escenificado Esquerra y Comuns durante su intervención en el pleno de política general se traducirá en las propuestas de resolución que se votarán en el Parlamento. Los Comuns han avanzado que llevarán a votación la implantación de la tasa Zucman para grandes fortunas para obligar a los socialistas a posicionarse, además de proponer un aumento de impuestos para quienes compran lotes de pisos. Asimismo, tanto republicanos como Comuns coinciden en exigir que la Generalitat entre en los órganos de gobernanza de Seat para proteger los puestos de trabajo y el futuro de la compañía ante la posible desaparición de la marca. Además, ERC sumará a sus resoluciones la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) para la compra de la primera vivienda, un «contrato de país» en educación, el blindaje del 2% del presupuesto para cultura, el despliegue completo de la Oficina de los Derechos Lingüísticos y la defensa del modelo de escuela catalana frente a las injerencias del TSJC.

La CUP, por su parte, ha instado a Illa a prohibir la compra especulativa de viviendas y a fijar mecanismos para regular los precios para que sean asequibles para la mayoría de la población. Además, la diputada de la CUP Laure Vega ha constatado que los fondos de inversión son expertos en sortear la regulación de la vivienda con alquileres por encima de la ley, pisos de temporada y alquiler de habitaciones de manera fraudulenta. Así, ha reclamado a los socialistas, y también a Junts, apoyar una propuesta de resolución que presentarán para pedir las competencias «plenas» en la materia para Cataluña. Con todo, ha constatado que las medidas anunciadas por Illa para ofrecer créditos y ayudas para pagar pisos a «precios que fijan los que acaparan pisos» no es intervenir el mercado.

Mònica Sales, diputada de Junts | Europa Press

Votarán en contra de la reprobación de Illa planteada por Junts

A pesar de las críticas de las dos formaciones una vez superado el ecuador de la legislatura, ERC y Comuns no apoyarán la propuesta de resolución estrella de Junts, que reclama reprobar al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. En un discurso muy duro contra el presidente de la Generalitat, la presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, ha afirmado que Illa es el «peor» presidente que ha tenido la Cataluña moderna». «Cataluña no había tenido nunca un presidente tan incapaz de gobernarla y tan poco dispuesto a defenderla. La historia juzgará muy duramente la presidencia», ha sentenciado.

Sales ha pedido a las dos formaciones que apoyaron la investidura de Illa que apoyen su texto: «Ahora ERC y los Comuns tienen una oportunidad para rectificar, y más ahora que gesticulan contra usted. Pero cuando los necesita siempre están ahí. Con esta resolución no valdrán las excusas, solo los votos. Sí a la reprobación o no». Aun así, las dos formaciones no apoyarán la medida planteada por los de Carles Puigdemont. Junqueras ha argumentado la posición del partido en declaraciones a Catalunya Ràdio, donde ha dicho que no cree «que sirva de nada ir haciendo reprobaciones arriba y abajo por el mundo».

El líder del PPC, Alejandro Fernández, en su intervención durante el debate de política general en el Parlamento / ACN

Illa sube el tono con PP, Vox y Aliança Catalana

Por otro lado, Salvador Illa ha subido el tono de manera notable contra el PP, Vox y Aliança Catalana durante la segunda jornada del debate de política general. El jefe del ejecutivo ha mantenido duros intercambios de reproches con los líderes de los tres grupos. En el cara a cara con el líder del PPC, Alejandro Fernández, el presidente le ha reclamado «coraje» para defender una mejor financiación ante el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Illa ha recordado a Fernández que en el pasado quiso «defenestrar» a Feijóo y le ha instado a tener la misma determinación en la carpeta financiera, animándolo a buscar alianzas con dirigentes territoriales del PP como los de Valencia, Murcia o Andalucía. Asimismo, el jefe del Gobierno ha querido condenar abiertamente expresiones como «puta España, puta Cataluña y puta lo que sea». Fernández ha afirmado que el nuevo modelo de financiación es un «chapuza» que no goza de una «mayoría superamplia» en Cataluña y que rechazan los mismos compañeros de partido de Illa en el resto del Estado.

A pesar de la tensión, el líder del PP ha reprochado a Illa que el uso social del catalán ha caído durante esta legislatura y ha retado al presidente de la Generalitat a un examen de catalán. «Lo reto públicamente a hacer un examen de lengua catalana usted y yo, solo le pido que Rufián no sea el examinador», ha dicho con su ironía habitual tras constatar que el líder de ERC en Madrid no utiliza la lengua en la cámara baja a pesar de que el reglamento lo permite. El enfrentamiento más agrio de la jornada, sin embargo, se ha vivido con el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga. El intercambio de reproches ha tomado vuelo cuando el de Vox ha tildado a Illa de «corrupto y mentiroso» y ha definido al PSOE como una «organización criminal». Ante estas acusaciones, la réplica del presidente de la Generalitat ha sido contundente y ha definido a Garriga como «indocumentado, maleducado, provocador, extremista y demagogo». Finalmente, el último choque parlamentario ha sido protagonizado por Illa y la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que ha acusado a los diputados de ser “corresponsables” del asesinato de Carles Vilajosana, el hombre de 45 años apuñalado durante la Festa Major de Manresa. Illa la ha acusado de ser «una demagoga, una extremista y una autoritaria» y de tener referentes como Benjamin Netanyahu o Donald Trump, y ha argumentado que los únicos responsables del caso son «los que han cometido el crimen» y que «corresponsabilizar es demagogia de la más barata».