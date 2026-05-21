L’Audiència Nacional ha ordenado el bloqueo de las cuentas bancarias del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien está investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental por su presunta implicación en el caso Plus Ultra. Concretamente, el bloqueo asciende a 490.780 euros, que sería la cantidad que habría recibido de la sociedad Análisis Relevante, que también está siendo investigada. Fuentes judiciales han indicado que no se trata de una medida excepcional, sino algo habitual para evitar que desaparezca el dinero bajo sospecha.

La imputación de Zapatero tuvo lugar hace dos días. El titular de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordó investigar a Zapatero a petición de la fiscalía anticorrupción. Lo que se quiere saber es si una parte del préstamo que se aprobó para el rescate, con dinero público, de la compañía aérea Plus Ultra se utilizó para fines ilícitos.

Una agente de la UDEF con material confiscado en el despacho de Zapatero/Matias Chiofalo / Europa Press

Calama pone el foco en los vínculos que Zapatero tendría con el empresario Julio Martínez Martínez, investigado en la causa por presuntas operaciones de blanqueo de capitales. Martínez fue detenido en diciembre pasado junto con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado de la compañía, Roberto Roselli, en una operación de la UDEF.

Bloqueadas cuentas de las hijas del expresidente

La Audiencia Nacional también ha bloqueado las cuentas de las dos hijas de Zapatero, Laura y Alba Zapatero, que podrían haberse beneficiado de la trama. El juez ha decidido intervenir las cuentas de cuatro sociedades. Una de estas empresas es la agencia de comunicación Whathefav SL, que pertenece a las dos hijas del expresidente español. Las cifras de las que dispone Calama indican que Zapatero podría haber percibido más de 1,5 millones de euros, y las hijas, alrededor de unos 423.000 euros.

En su denuncia, la Fiscalía Anticorrupción alertó del «uso indebido» de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra, concedidos por el Consejo de Ministros en marzo de 2021, y aseguraba que el dinero «se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esta sociedad por otras de la supuesta trama delictiva». En este contexto, la fiscalía describía un presunto blanqueo de capitales a través de una organización criminal que operaba en Francia, Suiza y España. La tesis es que los fondos ilícitos de la compañía que habrían sido blanqueados provenían de delitos de malversación cometidos por funcionarios venezolanos.

“Una estructura estable”

Según la resolución, Zapatero lideraba “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” que tenía como finalidad “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas a favor de terceros, principalmente Plus Ultra”. Una trama que, a criterio del juez, utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y el destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.