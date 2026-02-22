El diseñador e ilustrador Jordi Magrià (Barcelona, 1960), conocido con el seudónimo Bicman por sus retratos con bolígrafos de personalidades del Procés, ha roto el dibujo original que hizo del director general de la Policía, Josep Lluís Trapero. Magrià llevó a cabo la acción en la 2ª Feria en Sants de libros en catalán de editoriales independientes de los Países Catalanes. Lo hizo al lado de Albert Forcades, el manifestante de la Asamblea Nacional Catalana que fue denunciado por los Mossos d’Esquadra por lesionar a un cabo de la Brigada Móvil de los Mossos d’Esquadra, en la protesta contra la presencia de los reyes españoles en el monasterio de Montserrat el pasado 23 de junio.

El dibujante explica en declaraciones a El Món que él lo decidió después de escuchar a Trapero en sede parlamentaria sacando pecho porque había denunciado penalmente a Albert porque golpeó a un “policía en la oreja con una extensible”, cuando en realidad lo que llevaba el manifestante era una caña de pescar Decathlon. Una denuncia que, de hecho, ha sido archivada por el Juzgado de Instancia número 5 de Manresa. «Cuando vi las declaraciones de Trapero hice un tuit diciendo que rompería el dibujo que había hecho de él», manifiesta.

El retratista explica que no tenía pensado romperlo ayer porque, como él mismo reconoce en conversación con este diario, acababa de regresar de Estados Unidos y estaba con jet-lag». «Llegué a la feria y le comenté a Albert y, de repente, pensé que era el lugar ideal para romperlo». Seguidamente fue a buscar el dibujo a casa y fue a buscar el retrato a casa. Dicho y hecho: «Fui a casa, volví con el dibujo y rompimos el retrato de Trapero».

Tal como anuncié, he roto el dibujo original que hice de Trapero, en un lugar ideal, al lado de @AForcada, en la feria de libros en catalán, en las Cotxeres de Sants. pic.twitter.com/0AvVJkNF67 — Jordi Magrià, (𝔹𝕚𝕔𝕞𝕒𝕟) (@JordiMagria1) February 21, 2026

«Lo más apropiado era romperlo»

Magrià ha compartido el vídeo del momento de la rotura a través de su cuenta en la red social X. «A pesar de dibujar a una persona que no es independentista, consideré que era una persona destacada del Procés. Hoy en día ha demostrado que no solo es un mentiroso, sino que es un miserable, porque teniendo la caña de pescar que utilizó Albert dijo que era una porra extensible», dijo momentos antes de romper el dibujo. «Creíamos que había hecho bien su trabajo, que era una persona íntegra, y ha demostrado que no», añade en conversación con El Món, donde deja claro que él no podía tener este dibujo en casa porque ya no cree en el director de los Mossos: «Creía que lo más apropiado era romperlo».