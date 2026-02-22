El dissenyador i il·lustrador Jordi Magrià (Barcelona, 1960), conegut amb el pseudònim Bicman pels seus retrats amb bolígrafs de personalitats del Procés, ha estripat el dibuix original que va fer del director general de la Policia, Josep Lluís Trapero. Magrià va dur a terme l’acció a la 2a Fira a Sants de llibres en català d’editorials independents dels Països Catalans. Ho va fer al costat d’Albert Forcades, el manifestant de l’Assemblea Nacional Catalana que va ser denunciat pels Mossos d’Esquadra per lesionar un caporal de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra, en la protesta contra la presència dels reis espanyols al monestir de Montserrat el 23 de juny passat.
El dibuixant explica en declaracions a El Món que ell ho va decidir després d’escoltar Trapero en seu parlamentària traient pit perquè que havia denunciat penalment l’Albert perquè va colpejar un “policia a l’orella amb una extensible”, quan en realitat el que duia el manifestant era una canya de pescar Decathlon. Una denúncia que, de fet, ha estat arxivada pel Jutjat d’Instància número 5 de Manresa. “Quan vaig veure les declaracions del Trapero vaig fer un tuit dient que estriparia el dibuix que havia fet d’ell”, manifesta.
El retratista explica que no tenia pensat estripar-lo ahir perquè, com ell mateix reconeix en conversa amb aquest diari, acabava de tornar dels Estats Units i estava amb jet-lag”. “Vaig arribar a la fira i li vaig comentar a l’Albert i, de sobte, vaig pensar que era el lloc ideal per estripar-lo”. Tot seguit va anar a buscar el dibuix a casa i va anar a buscar el retrat a casa. Dit i fet: “Vaig anar a casa, vaig tornar amb el dibuix i vam fer l’estripada del Trapero”.
Tal com vaig anunciar, he trencat el dibuix original que vaig fer d’en Trapero, en un lloc ideal, al costat de @AForcada, a la fira de llibres en català, a les Cotxeres de Sants. pic.twitter.com/0AvVJkNF67— Jordi Magrià, (𝔹𝕚𝕔𝕞𝕒𝕟) (@JordiMagria1) February 21, 2026
“El més apropiat era estripar-lo”
Magrià ha compartit el vídeo del moment de l’estripada a través del seu compte a la xarxa social X. “Malgrat dibuixar una persona que no és independentista, vaig considerar que era una persona destacada del Procés. Avui dia ha demostrat que no només és un mentider, sinó que és un miserable, perquè tenint la canya de pescar que van utilitzar l’Albert va dir que era una porra extensible”, va dir moments abans de trencar el dibuix. “Crèiem que havia fet bé la seva feina, que era una persona íntegra, i ha demostrat que no”, afegeix en conversa amb El Món, on deixa clar que ell no podia tenir aquest dibuix a casa perquè ja no creu en el director dels Mossos: “Creia que el més apropiat era estripar-lo”.