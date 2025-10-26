Una columna de manifestantes independentistas, que salió de la Cataluña Norte el pasado 11 de octubre, ha vuelto a ocupar la plaza de Urquinaona cinco años después de las protestas por la sentencia del Proceso. El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha reivindicado el espíritu de «resistencia» que se vivió en octubre de 2019 e instó a las formaciones independentistas a «retomar» el mandato del referéndum del 1 de octubre. «La República Catalana no es un recuerdo, es una tarea pendiente», ha sentenciado el cantante y líder de la Asamblea, que ha recibido en el centro de Barcelona a los activistas que han recorrido el país en quince etapas.

“En un momento de dudas y renuncias, vosotros siempre estáis”, ha festejado Llach. La «carga simbólica» que supone recorrer el país un año después de la sentencia, ha manifestado, recuerda que el mandato del 1-O está «bien vivo». El presidente de la ANC ha culpado a las formaciones independentistas del agotamiento actual que vive la reivindicación nacional. Llach las ha acusado de «dilapidar la mayoría del 52%» que ERC, Junts y CUP lograron en 2021, la primera vez que el independentismo superaba el 50% de los votos en el Parlamento. Tal como explica la Agencia Catalana de Noticias, Llach se ha comprometido a liderar nuevas movilizaciones para recuperar aquel espíritu.

Decenas de manifestantes independentistas llegando al acto de la ANC en la plaza de Urquinaona de Barcelona | Eli Don (ACN)

De camino al Parlamento

La Columna Cataluña 27 de octubre-Cataluña Norte –el nombre que recibe la movilización– pretende recordar a los partidos que es necesario retomar el mandato del Primero de Octubre. No es una iniciativa organizada por la ACN, si bien cuenta con su apoyo, y pretende recuperar «el espíritu de lucha» que unió al movimiento nacional tras la sentencia del Proceso. Una vez en Barcelona, los activistas tienen la intención de entregar en el Parlamento de Cataluña sus reivindicaciones este mismo lunes. Cerca de doscientas personas han participado en la marcha. Medio millar de manifestantes se han agrupado al final de la última etapa, en Urquinaona, para secundar sus propuestas.