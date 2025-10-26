Una columna de manifestants independentistes, que va sortir de la Catalunya Nord el passat 11 d’octubre, ha tornat a ocupar la plaça d’Urquinaona un any després de les protestes per la sentència del Procés. El president de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha reivindicat l’esperit de “resistència” que va viure’s l’octubre del 2019 i ha instat les formacions independentistes a “reprendre” el mandat del referèndum de l’1 d’octubre. “La República Catalana no és un record, és una tasca pendent”, ha sentenciat el cantant i líder de l’Assemblea, que ha rebut al centre de Barcelona els activistes que han recorregut el país en quinze etapes.
“En un moment de dubtes i renúncies, vosaltres sempre hi sou”, ha festejat Llach. La “càrrega simbòlica” que suposa recorre el país un any després de la sentència, ha manifestat, recorda que el mandat de l’1-O és “ben viu”. El president de l’ANC ha culpat les formacions independentistes de l’esgotament actual que viu la reivindicació nacional. Llach les ha acusat de “dilapidar la majoria del 52%” que ERC, Junts i CUP van aconseguir el 2021, el primer cop que l’independentisme superava el 50% dels vots al Parlament. Tal com explica l’Agència Catalana de Notícies, Llach s’ha compromès a liderar noves mobilitzacions per recuperar aquell esperit.
De camí al Parlament
La Columna Catalunya 27 d’octubre-Catalunya Nord –el nom que rep la mobilització– pretén recordar els partits que cal reprendre el mandat del Primer d’Octubre. No és una iniciativa organitzada per l’ACN, si bé hi dona suport, i pretén recuperar “l’esperit de lluita” que va unir el moviment nacional després de la sentència del Procés. Un cop a Barcelona, els activistes tenen intenció de lliurar al Parlament de Catalunya les seves reivindicacions aquest mateix dilluns. Prop de dues-centes persones han participat de la marxa. Mig miler de manifestants s’han agrupat al final de l’última etapa, a Urquinaona, per secundar les seves propostes.