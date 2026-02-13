Junts pide a Illa que cese a Paneque o se someta a una cuestión de confianza

Junts ya presiona al presidente de la Generalitat antes de su reincorporación el próximo lunes y ha pedido que cese a la consejera de Territorio y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, o se someta a una cuestión de confianza en el Parlamento de Cataluña. En declaraciones hechas a la ACN, la presidenta de Junts en la cámara catalana, Mònica Sales, ha señalado que si el presidente de la Generalitat no hace efectivo el «mandato del Parlamento» -que reprobó a la consejera y pidió su dimisión en la sesión de este jueves- «quizás tendrá que someterse a una cuestión de confianza». Desde la formación de Junts aseguran que en Cataluña hay «una gran falta de liderazgo». «El Gobierno no sabe gestionar las crisis», ha afirmado la presidenta de Junts en el Parlamento.

Sales ha defendido que en la vuelta al trabajo de Illa “la primera decisión que debe tomar es hacer dimitir a Paneque», ya que según la presidenta de la formación soberanista en el Parlamento «la consejera no tiene ninguna intención de dimitir y el Gobierno tampoco ve la necesidad. Pedimos que Illa haga efectivos los mandatos parlamentarios, porque si no lo hace estará fallando a las votaciones del Parlamento y quizás tendrá que someterse a una cuestión de confianza.

Desde Junts señalan que los socios de investidura de Illa como son ERC y los Comunes también «han votado la petición de cese o una versión un poco más descafeinada», motivo por el cual aseguran que quieren “saber si el presidente cuenta con la confianza de sus socios de investidura, saber si este apoyo aún es vigente”.

Illa volverá al trabajo el lunes de «forma progresiva»

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado a través de sus redes sociales que volverá a sus tareas como presidente a partir de este lunes y lo hará “de manera progresiva”. Illa ha agradecido la “profesionalidad, dedicación y calidad humana” de los trabajadores del Hospital Vall d’Hebron y ha dado las gracias “por todo el apoyo y los ánimos” que ha recibido durante su baja desde principios del mes de enero.