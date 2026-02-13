Junts demana a Illa que cessi Paneque o se sotmeti a una qüestió de confiança

Junts ja colla el president de la Generalitat abans de la seva reincorporació el pròxim dilluns i ha demanat que cessi la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, o se sotmeti a una qüestió de confiança al Parlament de Catalunya. En declaracions fetes a l’ACN la presidenta de Junts a la cambra catalana, Mònica Sales, ha assenyalat que si el president de la Generalitat no fa efectiu el “mandat del Parlament” -que va reprovar la consellera i en va demanar la dimissió en la sessió d’aquest dijous- “potser s’haurà de sotmetre a una qüestió de confiança”. Des de la formació juntaire asseguren que a Catalunya hi ha “una falta de lideratge molt gran”. “El Govern no sap gestionar les crisis”, ha etzibat la presidenta de Junts al Parlament.
Sales ha defensat que en la tornada a la feina d’Illa “la primera decisió que ha de prendre és fer dimitir Paneque”, ja que segons la presidenta de la formació sobiranista al Parlament “la consellera no té cap intenció de dimitir i el Govern tampoc hi veu la necessitat. Demanem que Illa faci efectius els mandats parlamentaris, perquè si no ho fa estarà faltant a les votacions del Parlament i potser s’haurà de sotmetre a una qüestió de confiança.
Des de Junts assenyalen que els socis d’investidura d’Illa com són ERC i els Comuns també “han votat la petició de cessament o una versió una mica més descafeïnada”, motiu pel qual asseguren que volen “saber si el president compta amb la confiança dels seus socis d’investidura, saber si aquest suport encara és vigent”.
Illa tornarà a la feina dilluns de “forma progressiva”
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat a través de les seves xarxes socials que tornarà a les seves tasques com a president a partir d’aquest dilluns i ho farà “de manera progressiva”. Illa ha agrait la “professionalitat, dedicació i qualitat humana” dels treballadors de l’Hospital Vall d’Hebron i ha donat les gràcies “per tot l’escalf i els ànims” que ha rebut durant la seva baixa des de principis del mes gener.