La JEC acusa Aragonés de parcialidad en el anuncio del acuerdo de claridad

El anuncio del acuerdo de claridad que hizo el presidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, el pasado 11 de abril no fue parcial. Así lo ha decidido este miércoles la Junta Electoral Central (JEC), que ha acusado Aragonés de no respetar la debida imparcialidad en proceso electoral, según compilación la Agencia Catalana de Noticias. Con esta decisión, el organismo electoral aprecio parcialmente el recurso que presentó Ciutadans (Cs), pero ha acordado no sancionar el presidente catalán. La JEC que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe, desde la convocatoria de concursos electorales -ahora, con las elecciones municipales a poco más de un mes-, cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que utilice expresiones similares a las de las campañas de los partidos. El ente valora que en el discurso de Aragonès sobre la propuesta de reactivar el acuerdo de claridad, se utilizan expresiones que, habitualmente, usan las formaciones soberanistas.

Según la JEC, Aragonès difundió un «mensaje legitimador de la causa separatista» mediante frases como «tenemos un conflicto político con el Estado que sigue pendiente de resolverse, agraviado por la represión que se mantiene sobre representantes de la ciudadanía catalana que en estos momentos se encuentran al exilio o pendientes de juicio por el compromiso con el 1 de octubre». El ente electoral afirma que estas expresiones «son consignas habitualmente utilizadas en sus mítines por aquellas fuerzas políticas que defienden» la opción soberanista y, «al difundirlas en el curso de un acto de naturaleza institucional, el presidente de la Generalitat tomó una posición partidista».

Durante el turno de preguntas

La JEC enfatiza que la mayoría de estas frases, Aragonès las dijo durante el turno de preguntas de los periodistas. En esta línea, el árbitro electoral considera que fueron expresiones «espontáneas» y sin «premeditación». Un hecho que «atenúa la reprochabilidad de la conducta».

El acuerdo de la JEC, pues, indica que el discurso del presidente de la Generalitat vulneraron la neutralidad debida en proceso electoral, pero resuelve que no procede la incoación de expediente sancionador. Ahora bien, sí que insta Aragonès a «extremar la diligencia» en futuros actos institucionales.