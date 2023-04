La JEC acusa Aragonès de parcialitat en l’anunci de l’acord de claredat

L’anunci de l’acord de claredat que va fer el president del Govern, Pere Aragonès, el passat 11 d’abril no va ser parcial. Així ho ha decidit aquest dimecres la Junta Electoral Central (JEC), que ha acusat Aragonès de no respectar la deguda imparcialitat en procés electoral, segons recull l’Agència Catalana de Notícies. Amb aquesta decisió, l’organisme electoral estima parcialment el recurs que va presentar Ciutadans (Cs), però ha acordat no sancionar el president català. La JEC que la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) prohibeix, des de la convocatòria de concursos electorals -ara, amb les eleccions municipals a poc més d’un mes-, qualsevol acte organitzat o finançat pels poders públics que utilitzi expressions similars a les de les campanyes dels partits. L’ens valora que en el discurs d’Aragonès sobre la proposta de reactivar l’acord de claredat, s’utilitzen expressions que, habitualment, fan servir les formacions sobiranistes.

Segons la JEC, Aragonès va difondre un “missatge legitimador de la causa separatista” mitjançant frases com “tenim un conflicte polític amb l’Estat que segueix pendent de resoldre’s, agreujat per la repressió que es manté sobre representants de la ciutadania catalana que en aquests moments es troben a l’exili o pendents de judici pel compromís amb l’1 d’octubre”. L’ens electoral afirma que aquestes expressions “són consignes habitualment utilitzades als seus mítings per aquelles forces polítiques que defensen” l’opció sobiranista i, “en difondre-les en el curs d’un acte de naturalesa institucional, el president de la Generalitat va prendre una posició partidista”.

Durant el torn de preguntes

La JEC emfatitza que la majoria d’aquestes frases, Aragonès les va dir durant el torn de preguntes dels periodistes. En aquesta línia, l’àrbitre electoral considera que van ser expressions “espontànies” i sense “premeditació”. Un fet que “atenua la reprotxabilitat de la conducta”.

L’acord de la JEC, doncs, indica que el discurs del president del Govern van vulnerar la neutralitat deguda en procés electoral, però resol que no procedeix la incoació d’expedient sancionador. Ara bé, sí que insta Aragonès a “extremar la diligència” en futurs actes institucionals.