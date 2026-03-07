El estallido de la guerra en Irán ha supuesto un trastorno político en todo el mundo. La política catalana, de hecho, no se ha mantenido al margen y ha sido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha pedido este sábado a ERC «responsabilidad» y «sentido de país» para aprobar los presupuestos utilizando la guerra en Oriente Medio como el motivo por el cual se necesitan estos presupuestos ante un contexto de «inestabilidad global». De hecho, el presidente catalán ha asegurado, en declaraciones hechas en la reunión extraordinaria del Consell del Diàleg Social de Catalunya y recogidas por la ACN, que las cuentas catalanas son «el mejor escudo social».

El presidente del ejecutivo catalán ha asegurado que ante la situación mundial y las posibles consecuencias derivadas «Cataluña debe estar preparada económica y socialmente» y pide que ERC apruebe los presupuestos del gobierno catalán. «Cataluña no puede poner en riesgo ni un euro», ha destacado un Illa que ha alertado que en este contexto mundial no se puede «bloquear» Cataluña. «La estabilidad hoy tiene un nombre: presupuestos», ha afirmado el presidente catalán.

Illa ha señalado que «no hay capacidad de respuesta sin recursos» y asegura que la «responsabilidad de dotar a Cataluña de recursos es compartida», motivo por el cual el ejecutivo catalán insta a los republicanos a «actuar unidos» y tener «sentido de país».

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, recibe al presidente de ERC, Oriol Junqueras, en el Palau de la Generalitat / ACN

El sector económico confía en un impacto mínimo

En la reunión extraordinaria del Consell del Diàleg Social de Catalunya, en la que el Gobierno y agentes sociales y económicos han abordado la situación a raíz del conflicto geopolítico, Foment del Treball ha confiado en que la guerra en Oriente Medio pueda tener un impacto «mínimo» para la economía catalana. Por su parte, Pimec ha reclamado que las pequeñas y medianas empresas de Cataluña no sean «el eslabón débil» y que no paguen las consecuencias de la posible crisis económica. Los sindicatos, por su parte, también han pedido un «escudo social» para la clase trabajadora y poder «proteger» el poder adquisitivo de los catalanes.