L’esclat de la guerra a l’Iran ha suposat un terrabastall politic arreu del món. La politica catalana, de fet, no s’ha mantingut al marge i ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha demanat aquest dissabte a ERC “responsabilitat” i “sentit de país” per aprovar els pressupostos utilitzant la guerra a l’Orient Mitjà com el motiu pel qual es necessiten aquests pressupostos davant un context “d’inestabilitat global”. De fet, el persident català ha assegurat, en declaracions fetes en la reunió extraordinària del Consell del Diàleg Social de Catalunya i recollides per l’ACN, que els comptes catalans són “el millor escut social”.
El president de l’executiu català ha assegurat que davant de la situació mundial i les possibles consequencies derivades “Catalunya ha d’estar preparada econòmicament i socialment” i demana que ERC aprovi els pressupostos del govern català. “Catalunya no pot posar en risc ni un euro”, ha destacat un Illa que ha alertat que en aquest context mundial no es pot “bloquejar” Catalunya. “L’estabilitat avui té un nom: pressupostos”, ha etzibat el president català.
Illa ha assenyalat que “no hi ha capacitat de resposta sense recursos” i assegura que la “responsabilitat de dotar Catalunya de recursos és compartida”, motiu pel qual l’executiu català insta als republicans a a “actuar units” i tenir “sentit de país”.
El sector economic confien en un impacte mínim
En la reunió extraordinària del Consell del Diàleg Social de Catalunya, en què el Govern i agents socials i econòmics han abordat la situació arran del conflicte geopolític Foment del Treball ha confiat que la guerra a l’Orient Mitjà pugui tenir un impacte “mínim” per a l’economia catalana. Per la seva banda, Pimec ha reclamat que les petites i mitjanes empreses de catalunya no siguin “l’esglaó feble” i que no paguin les consequencies de la possivle crisi economica. Els sindicats, per la seva banda, també han demanat un “escut social” per a la classe treballadora i poder “protegir” el poder adquisitiu dels catalans.