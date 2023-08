El gobierno catalán no aclara si Aragonès irá a la manifestación del 11S

Un contexto totalmente diferente al del año pasado. Así ha justificado la portavoz del Gobierno, Patrícia Plaja, la asistencia, este año sí, del ejecutivo catalán a la manifestación de la Diada del 11 de Septiembre. El año pasado, el Gobierno no asistió al considerar que se trataba de una manifestación «excluyente» y hostil con los políticos, especialmente los de Esquerra Republicana. Este año, Plaja ha abierto la puerta a asistir a la concentración, pero, aun así, no ha aclarado si el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, irá. «El Gobierno será en esta manifestación y en tantas otras que se celebrarán en todo Cataluña», ha dicho la portavoz, a pesar de que no ha dado «detalles de como ni quienes» porque «quedan muchos días».

Esta ha sido la respuesta de Plaja a la petición de la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, que había instado directamente el presidente Aragonés a asistir a la manifestación de este año en una entrevista con la ACN. La portavoz del Gobierno no ha dejado claro si Aragonés irá o no, pero ha dicho que «el año pasado había un contexto y este año otro», así que podría ser que el presidente asistiera.

La portavoz del Gobierno, Patrícia Plaja, durante una rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, en la Generalitat, a 11 de julio de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). / David Zorrakino / Europa Press

El gobierno catalán deja atrás las tensiones del 2022 en torno a la manifestación

El año pasado, la marcha que llevaba el lema ‘Volvamos para vencer: independencia’ fue considerada por el Gobierno como crítica y hostil con la Generalitat, que abanderaba la estrategia de diálogo con el Estado español. Feliu se ha abanicado este año de haber hecho caer el Gobierno con esta manifestación, puesto que según ella la salida de Juntos del ejecutivo se produjo por la tensión generada en torno a este asunto. Este 2023, Plaja ha confiado que la protesta será «inclusiva» y favorecerá la unidad del independentismo, por lo cual ha abierto la puerta a la asistencia del presidente Aragonés. El Gobierno ha pedido que se «haga oír la voz de Cataluña, se avance en la resolución del conflicto político y se consigan mejoras en el ámbito económico y social». «Miramos adelante y no atrás«, ha concluido la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo del Gobierno.