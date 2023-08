El Govern no aclareix si Aragonès assistirà a la manifestació de la Diada

Un context totalment diferent del de l’any passat. Així ha justificat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, l’assistència, aquest any sí, de l’executiu català a la manifestació de la Diada de l’11 de Setembre. L’any passat, el Govern no hi va assistir en considerar que es tractava d’una manifestació “excloent” i hostil amb els polítics, especialment els d’Esquerra Republicana. Enguany, Plaja ha obert la porta a assistir a la concentració, però, així i tot, no ha aclarit si el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hi anirà. “El Govern serà en aquesta manifestació i en tantes altres que se celebraran arreu de Catalunya”, ha dit la portaveu, tot i que no ha donat “detalls de com ni qui” perquè “queden molts dies”.

Aquesta ha estat la resposta de Plaja a la petició de la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, que havia instat directament el president Aragonès a assistir a la manifestació d’aquest any en una entrevista amb l’ACN. La portaveu del Govern no ha deixat clar si Aragonès hi anirà o no, però ha dit que “l’any passat hi havia un context i aquest any un altre”, així que podria ser que el president hi assistís.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, durant una roda de premsa posterior al Consell Executiu, a la Generalitat, a 11 de juliol de 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya). / David Zorrakino / Europa Press

El Govern deixa enrere les tensions del 2022 entorn de la manifestació

L’any passat, la marxa que duia el lema ‘Tornem-hi per vèncer: independència’ va ser considerada pel Govern com a crítica i hostil amb la Generalitat, que abanderava l’estratègia de diàleg amb l’Estat espanyol. Feliu s’ha ventat aquest any d’haver fet caure el Govern amb aquesta manifestació, ja que segons ella la sortida de Junts de l’executiu es va produir per la tensió generada entorn d’aquest assumpte. Aquest 2023, Plaja ha confiat que la protesta serà “inclusiva” i afavorirà la unitat de l’independentisme, per la qual cosa ha obert la porta a l’assistència del president Aragonès. El Govern ha demanat que es “faci sentir la veu de Catalunya, s’avanci en la resolució del conflicte polític i s’aconsegueixin millores en l’àmbit econòmic i social”. “Mirem endavant i no enrere“, ha conclòs la roda de premsa posterior al Consell Executiu del Govern.