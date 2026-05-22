La consejera de Economía, Alícia Romero, ha entregado este viernes por la mañana el proyecto de presupuestos al presidente del Parlamento, Josep Rull. Unos presupuestos que serán los primeros que apruebe el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y de los cuales Romero ha presumido por la «ambición» de las cuentas catalanas. La titular de economía ha asegurado que el proyecto presentado por el gobierno con el apoyo de ERC y los Comuns «responde a las necesidades del país» y destaca que este viernes es un «día importante» para Cataluña con la aprobación de los presupuestos, los cuales espera que la cámara catalana valide tan «pronto» como sea posible.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Josep Rull, ha pedido que los partidos políticos de la cámara catalana actúen «con generosidad» y que haya una actitud de «servicio incorruptible». Rull ha querido destacar que las cuentas catalanas son «la herramienta que impacta de forma más directa en la vida de los ciudadanos» y que tiene una «incidencia más amplia y generalizada».

Los primeros presupuestos de Illa

El Consejo Ejecutivo del Gobierno de la Generalitat se ha reunido esta mañana para aprobar el proyecto de presupuestos del ejecutivo catalán para 2026. Unos presupuestos que serán los primeros que apruebe el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, después de más de un año y medio de ser investido. La reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo da luz verde a los presupuestos después de que Illa asegurara los apoyos de ERC y los Comuns, unos apoyos que han llegado después de meses de negociaciones y que ERC rechazara el primer proyecto de presupuestos para 2026.

La consejera de Economía, Alícia Romero, ha entregado el proyecto de presupuestos al presidente del Parlamento, Josep Rull, y llevará los presupuestos al Parlamento para ser debatidos y aprobados durante la primera semana de julio con los votos favorables de ERC y los Comuns.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, sellan el acuerdo de presupuestos / ACN

Julio, el ‘mes cero’ para la entrada en vigor

Después de que Romero entregue los presupuestos a Rull será la Mesa del Parlamento la que admitirá los documentos a trámite en una reunión posterior que se celebrará cuando la consejera haya explicado a la cámara catalana las cifras y los acuerdos con ERC y Comuns que se han alcanzado en los presupuestos. La validación de las cuentas catalanas por parte del Gobierno y la Mesa del Parlamento implica que el calendario se establece y los presupuestos llegarán a la cámara catalana durante el pleno del 30 de junio al 2 de julio, cuando se votará en el Parlamento.

Una votación que parece, a priori, que no sufrirá grandes inconvenientes ni imprevistos, ya que no está previsto que ningún grupo parlamentario fuerce un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, un movimiento que implicaría que la votación se retrasara cerca de un mes hasta la votación final. La admisión de los presupuestos por parte de la Mesa del Parlamento también implica que los consejeros deberán comparecer en comisión para explicar los números de sus departamentos entre martes y viernes de la semana siguiente.

Por su parte, el resto de formaciones parlamentarias tienen un plazo de diez días para poder presentar enmiendas a la totalidad, un hecho que implicaría que la votación de un posible veto se fuera hasta el pleno del 2 al 4 de junio y que hubiera 20 días para presentar enmiendas y negociarlas con la comisión hasta la votación definitiva del 2 de julio.