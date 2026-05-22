La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest divendres al matí el projecte de pressupostos al president del Parlament, Josep Rull. Uns pressupostos que seran els primers que aprova el president de la Generalitat, Salvador Illa, i dels quals Romero ha tret pit per l'”ambició” dels comptes catalans. La titular d’economia ha assegurat que el projecte presentat pel govern amb el suport d’ERC i els Comuns “respon a les necessitats del país” i destaca que aquest divendres és un “dia important” per a Catalunya amb l’aprovació dels pressupostos, els quals espera que la cambra catalana validi tan “aviat” com sigui possible.
Per la seva banda el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat que els partits polítics de la cambra catalana actuïn “amb generositat” i que hi hagi una actitud de “servei insubornable”. Rull ha volgut destacar que els comptes catalans són “l’eina que impacta de forma més directa en la vida dels ciutadans” i que té una “incidència més àmplia i generalitzada”.
Els primers pressupostos d’Illa
El Consell Executiu del Govern de la Generalitat s’ha reunit aquest matí per aprovar el projectes dels pressupostos de l’executiu català per al 2026. Uns pressupostos que seran els primers que aprovi el president de la Generalitat, Salvador Illa, després de més d’un any i mig de ser investit. La reunió extraordinària del Consell Executiu dona llum verda als pressupostos després que Illa lligués els suports d’ERC i els Comuns, uns suports que han arribat després de mesos de negociacions i que ERC li tombés el primer projecte de pressupostos per al 2026.
La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha lliurat el projecte de pressupostos al president del Parlament, Josep Rull, i portarà els pressupostos al Parlament per ser debatuts i aprovat durant la primera setmana de juliol amb els vots favorables d’ERC i els Comuns.
Juliol, el ‘mes zero’ per a l’entrada en vigor
Després que Romero entregui els pressupostos a Rull serà la Mesa del Parlament la que admetrà els documents a tràmit en una reunió posterior que se celebrarà quan la consellera hagi explicat a la cambra catalana les xifres i els acords amb ERC i Comuns que s’han assolit en els pressupostos. La validació dels comptes catalans per part del Govern i la Mesa del Parlament implica que el calendari s’estableix i els pressupostos arribaran a la cambra catalana durant el ple del 30 de juny al 2 de juliol, quan es votarà al Parlament.
Una votació que sembla, a priori, que no patirà grans inconvenients ni imprevistos, ja que no està previst que cap grup parlamentari forci un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, un moviment que implicaria que la votació es retardés prop d’un mes fins a la votació final. L’admissió dels pressupostos per part de la Mesa del Parlament també implica que els consellers hauran de comparèixer en comissió per a explicar els números dels seus departaments entre dimarts i divendres de la setmana vinent.
Per la seva banda la resta de formacions parlamentàries tenen un termini de deu dies per poder presentar esmenes a la totalitat un fet que implicaria que la votació d’un possible veto s’anés fins al ple del 2 al 4 de juny i que hi hagués 20 dies per presentar esmenes i negociar-les amb la comissió fins a la votació definitiva del 2 de juliol.