Nueva denuncia contra el exdirigente de Podemos y Sumar Íñigo Errejón. Otra mujer presentó el martes una denuncia contra Errejón por un presunto delito de agresión sexual, que se habría producido en octubre de 2021, tal como detalló su abogado, Alfredo Arrién, quien también es el abogado de Elisa Mouliaá. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso la Agencia Catalana de Noticias (ACN), los hechos ocurrieron el 16 de octubre de 2021 y la denunciante ha preferido mantenerse en el anonimato, ya que se trata de una persona reconocida con notoriedad pública. Según asegura la víctima, Errejón la habría agredido sexualmente a pesar de expresar en varias ocasiones que no quería mantener relaciones sexuales con él.

El texto presentado por el letrado Arrién relata que la presunta víctima estaba en un acto de una amiga cuando Errejón le propuso ir a una fiesta juntos. Ambos habían consumido alcohol y accedieron al baño del local, donde el político, según la denuncia, le insistió para que le practicara una felación. “En un contexto de presión, consumo de alcohol y cocaína accedí de manera renuente”, dice el escrito. Después de estos hechos, según explica la mujer, salieron del lugar y fueron a casa de Errejón en un vehículo de un amigo suyo. En el trayecto, dice la denuncia, el político comenzó a introducirle los dedos en la vagina sin su consentimiento. “Errejón persistió en su conducta, intentando penetrarme a pesar de mi oposición activa”, dice la denunciante. Afirma que, ya en el domicilio, «la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento» y la amenazó con frases como «si gritas será peor».

El exdirigente de Sumar Íñigo Errejón en una imagen de archivo / ACN

La primera agresión, retirada

El pasado 4 de febrero, la actriz y presentadora Elisa Mouliaá decidió retirar la acusación por abuso sexual -ahora tipificado como agresión sexual- contra el exdirigente de Sumar. Lo anunció a través de un comunicado en las redes sociales, en el cual quiso dejar claro que este movimiento no significa que se esté retractando, sino que prefería adoptar esta posición porque ha llegado “al límite”. Mouliaá explicaba que dio “la cara” tras la aparición de denuncias anónimas contra Errejón: «Di este paso sola para confirmar que todo era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres», apuntaba la actriz. Tras destaparse el caso con la denuncia de Mouliaá, una decena de mujeres más relataron a través de las redes sociales situaciones similares y la periodista Cristina Fallarás aseguró que tenía contabilizados hasta once testimonios que iban en la misma línea.