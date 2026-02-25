Nova denúncia per agressió sexual contra Íñigo Errejón

Nova denúncia contra l’exdirigent de Podemos i Sumar Íñigo Errejón. Una altra dona va presentar dimarts una denúncia contra Errejón per un presumpte delicte d’agressió sexual, la qual s’hauria produït l’octubre del 2021, tal com ha detallat el seu advocat, Alfredo Arrién, que també és l’advocat d’Elisa Mouliaá. Segons la denúncia, a la qual ha tingut accés l’Agència Catalana de Notícies (ACN), els fets es van produir el 16 d’octubre de 2021 i la denunciant ha preferit mantenir-se en l’anonimat, ja que es tracta d’una persona reconeguda amb notorietat pública. Segons assegura la víctima, Errejón l’hauria agredit sexualment tot i expressar en diverses ocasions que no volia mantenir relacions sexuals amb ell.
El text presentat pel lletrat Arrién relata que la presumpta víctima estava en un acte d’una amiga quan Errejón li va proposar anar a una festa plegats. Tots dos havien consumit alcohol i van accedir al lavabo del local, on el polític, segons la denúncia, li va insistir perquè li practiqués una fel·lació. “En un context de pressió, consum d’alcohol i cocaïna vaig accedir de manera renuent”, diu l’escrit. Després d’aquests fets, segons explica la dona, van marxar del lloc i van anar a casa d’Errejón en un vehicle d’un amic seu. En el trajecte, diu la denúncia, el polític va començar a introduir-li els dits a vagina sense el seu consentiment. “Errejón va persistir en la seva conducta, intentant penetrar-me malgrat la meva oposició activa”, diu la denunciant. Afirma que, ja en el domicili, “la va subjectar pel coll, la va col·locar d’esquena i la va penetrar vaginalment per la força, sense el seu consentiment” i la va amenaçar amb frases com “si crides serà pitjor”.
La primera agressió, retirada
El passat 4 de febrer, l’actriu i presentadora Elisa Mouliaá va decidir retirar l’acusació per abús sexual -ara tipificat com a agressió sexual- contra l’exdirigent de Sumar. Ho va anunciar a través d’un comunicat a les xarxes socials, en el qual va voler deixar clar que aquest moviment no significa que s’estigui retractant, sinó que preferia adoptar aquest posicionament perquè ha arribat “al límit”. Mouliaá explicava que va “donar la cara” després de l’aparició de denúncies anònimes contra Errejón: “Vaig fer aquest pas sola per confirmar que tot era cert quan es posava en dubte i per protegir altres dones”, apuntava l’actriu. Després de destapar-se el cas amb la denúncia de Mouliaá, una desena de dones més van explicar a través de les xarxes socials situacions similars i la periodista Cristina Fallarás va assegurar que tenia comptabilitzades fins a onze testimonis que van en la mateixa línia.