Cuando las comunicaciones se hacen a través de terceros, el divorcio suele ser una simple cuestión de cerrar documentos. El expresidente y referente histórico del socialismo español, Felipe González, ha sentenciado su relación con Pedro Sánchez, aunque esperará a las elecciones para confirmar oficialmente la ruptura. En un desayuno en el Ateneo de Madrid, el exmandatario ha comparado a Sánchez con Donald Trump y ha adelantado que votará en blanco cuando toque ir a las urnas. Ninguna sorpresa, en todo caso, en la sede de Ferraz, que reniegan sin despeinarse de su liderazgo histórico. “Hace mucho tiempo que no es una referencia para los socialistas”, ha dicho Patxi López, portavoz del partido en el Congreso, hoy reconvertido en abogado de Sánchez. “Me sabe muy mal”.

Las críticas de González llegan después de la doble derrota del PSOE en las elecciones de Extremadura y Aragón. El todavía socialista ha reprochado a Sánchez la poca autocrítica tras dos malos resultados –en ambos casos, los peores históricamente en el territorio– y ha pronosticado que el partido socialista seguirá el mismo camino en las elecciones españolas. En este sentido, González ha acusado al presidente español de “contar los días” en la Moncloa para superar en el cargo a los presidentes anteriores. “Ha superado lo que estuvo Zapatero, ahora quiere superar lo que estuvo Aznar y después quizás quiere superar lo que yo estuve”, ha espetado. Sánchez superará el próximo marzo a Aznar, pero aún tiene lejos a González, el presidente que más tiempo ha ocupado el cargo.

Felipe González sentado en un sillón en un desayuno en el Ateneo de Madrid | Jesús Hellín / Europa Press

Durante el desayuno, acomodado en un sillón, González aprovechó la defensa a ultranza que hizo el ministro Óscar Puente de Sánchez, de quien dijo que es “el puto amo”, para compararlo con Trump. Puto amo «es exactamente la definición de Trump», aseveró, para añadir después que el magnate norteamericano es “arbitrario, cruel y necio”. El exdirigente socialista ha fijado las próximas elecciones como el fin de Sánchez y ha continuado la crítica para hablar del sucesor. “Si los siervos aceptan un puto amo es muy difícil que se pueda desbloquear una candidatura”, dijo sobre las alternativas.

Críticas también a Feijóo

González ha pedido que el sistema funcione, especialmente la situación de la vivienda, para frenar el auge de Vox, a quien ha puesto al mismo nivel de EH Bildu. En todo caso, y a pesar de mostrar abiertamente su rechazo a Sánchez, ha descartado apoyar al popular Alberto Núñez Feijóo. No tiene ningún proyecto, ha dicho, más allá de “echar” a Sánchez de la Moncloa. Ninguno de los “candidatos actuales” lo representa, ha insistido, y podría hacer campaña a favor del voto en blanco. Pero no lo hará, ha matizado. Quién sabe si en un intento de tranquilizar un PSOE que, en boca de Patxi López, sitúa a González “como una referencia de la derecha”. “No hay por dónde agarrarlo”.