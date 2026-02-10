Quan les comunicacions es fan a través de tercers, el divorci acostuma a ser una simple qüestió de tancar documents. L’expresident i referent històric del socialisme espanyol, Felipe González, ha sentenciat la seva relació amb Pedro Sánchez, si bé s’esperarà a les eleccions per confirmar oficialment la trencadissa. En un esmorzar a l’Ateneu de Madrid, l’exmandatari ha comparat Sánchez amb Donald Trump i ha avançat que votarà en blanc quan toqui anar a les urnes. Cap sorpresa, en tot cas, a la seu de Ferraz, que reneguen sense despentinar-se del seu lideratge històric. “Fa molt de temps que no és una referència per als socialistes”, ha dit Patxi López, portaveu del partit al Congrés, avui reconvertit en advocat de Sánchez. “Em sap molt de greu”.
Les crítiques de González arriben després de la doble desfeta del PSOE a les eleccions d’Extremadura i l’Aragó. L’encara socialista ha retret a Sánchez la poca autocrítica després de dos mals resultats –en tots dos casos, els pitjors històricament en el territori– i ha pronosticat que el partit socialista seguirà el mateix camí a les eleccions espanyoles. En aquest sentit, González ha acusat el president espanyol de “comptar els dies” a la Moncloa per superar en el càrrec els presidents anteriors. “Ha superat el que va estar Zapatero, ara vol superar el que va estar Aznar i després potser vol superar el que jo vaig estar”, ha etzibat. Sánchez superarà el pròxim març a Aznar, però encara té lluny González, el president que més temps ha ocupat el càrrec.
Durant l’esmorzar, apoltronat en una butaca, González ha aprofitat la defensa a ultrança que va fer el ministre Óscar Puente de Sánchez, de qui va dir que és “el puto amo”, per comparar-lo amb Trump. Puto amo “és exactament la definició de Trump”, ha asseverat, per afegir-hi després que el magnat nord-americà és “arbitrari, cruel i neci”. L’exdirigent socialista ha fixat les pròximes eleccions com la fi de Sánchez i ha continuat la crítica per parlar-ne del successor. “Si els serfs accepten un puto amo és molt difícil que es pugui desbloquejar una candidatura”, ha dit sobre les alternatives.
Crítiques també a Feijóo
González ha demanat que el sistema funcioni, especialment la situació de l’habitatge, per frenar l’auge de Vox, a qui ha posat al mateix nivell d’EH Bildu. En tot cas, i malgrat mostrar obertament el seu rebuig a Sánchez, ha descartat fer costat el popular Alberto Núñez Feijóo. No té cap projecte, ha dit, més enllà de “fer fora” Sánchez de la Moncloa. Cap dels “candidats actuals” el representa, ha insistit, i podria fer campanya a favor del vot en blanc. Però no ho farà, ha matisat. Qui sap si en un intent de tranquil·litzar un PSOE que, en boca de Patxi López, situa González “com una referència de la dreta”. “No hi ha per on agafar-ho”.