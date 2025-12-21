La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha dado los primeros resultados de participación de las elecciones que se celebran este domingo, 21 de diciembre. Hasta las 14 horas, han votado más de 300.000 personas, un 35,74% de los 860.376 ciudadanos electores llamados a las urnas, cerca de 6 puntos menos que en 2023. Lo han hecho en unos comicios que son una prueba de fuego para Pedro Sánchez, que servirá para testar en las urnas si la marca del PSOE y la suya propia se han resentido de los casos de corrupción que han salpicado al partido en los últimos tiempos. Extremadura es la primera cita de una serie de citas electorales que pueden marcar el devenir de los socialistas, que tienen elecciones en Aragón, Castilla y León y Andalucía. En ninguna de las cuatro se prevén grandes resultados para los socialistas, que aspiran a que los populares no consigan la mayoría absoluta y necesiten el apoyo de Vox. El resultado final, sin embargo, puede dejar en una situación de debilidad al presidente del gobierno español, que sigue pensando en agotar la legislatura.

Los socialistas tienen una situación complicada en estos comicios, ya que Miguel Ángel Gallardo, su candidato, está procesado por tráfico de influencias y prevaricación administrativa en el caso de la presunta contratación irregular de David Sánchez, hermano del presidente del gobierno español, en la Diputación de Badajoz en 2017. Tras votar, Gallardo ha dicho que la participación masiva es «la mejor respuesta para las dudas que se han puesto en la última semana sobre nuestro sistema democrático». A pesar de los malos resultados que las encuestas auguran a los socialistas, el candidato ha dicho que no está nervioso y ha dicho que su candidatura ha hecho el trabajo. «Ahora toca que los ciudadanos elijan su destino y, por tanto, ante la elección de los ciudadanos nunca se puede estar nervioso», ha dicho.

La presidenta de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola, que parte como favorita, está a la expectativa de si María Guardiola podrá renovar el mandato con mayoría absoluta, fijada en 33 escaños, o tendrá que volver a depender de una alianza con Vox. Tras votar, Guardiola ha dicho que es un «día histórico» para Extremadura, y ha hecho un llamamiento a votar «con libertad, con mucha ilusión y con convencimiento», con el objetivo de «llenar las urnas de toda Extremadura de esperanza y de dignidad». Así, ha dicho que su partido está dispuesto a «escuchar con mucha atención, fuera de tanto ruido, sin bloques y, por supuesto, sin ningún tipo de filtro». Por su parte, el candidato de Vox, Óscar Fernández, se ha mostrado convencido de que «hoy comienza el cambio que necesita nuestra tierra y España».

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano / Europa Press

Las mesas electorales se han constituido sin incidentes

La totalidad de las 1.400 mesas electorales para los comicios han quedado constituidas a las 10.00 horas sin incidentes, y solo se ha registrado un retraso en la constitución en Fregenal de la Sierra. Aquí no se presentó la persona que debía actuar como vocal, ni tampoco los suplentes de la mesa, y se ha constituido la mesa con el primer ciudadano que ha ejercido el derecho al voto. «La normativa electoral marca que en el caso de que no se presenten estos titulares y suplentes, la primera persona que ejerce su derecho al voto asume esta condición y así hemos procedido», ha precisado la portavoz de la Junta añadiendo que esta situación «entra dentro de la normalidad».

En concreto, para estos comicios en los cuales están llamados a las urnas 860.376 ciudadanos, han sido constituidas 904 mesas en la provincia de Badajoz, con un censo de 538.593 ciudadanos, y en la de Cáceres 496 mesas con un censo de 321.783 ciudadanos. En total son 791 colegios electorales, ubicándose 430 en la provincia de Badajoz y 361 en la de Cáceres, ha detallado Manzano a primera hora de la mañana. El próximo resultado de participación se ofrecerá a las 18.30 horas para adelantar los datos de participación de la jornada, y a las 21.30 horas se darán a conocer los primeros resultados del escrutinio.

Un robo afecta el voto por correo

Un total de 124 electores que se vieron afectados por el robo de la caja fuerte de la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz), que también contenía 14.000 euros. Todas estas personas han podido ejercer nuevamente su derecho al voto, según confirmó ayer Correos. Esto ha sido posible mediante una resolución de la Junta Electoral Provincial de Badajoz que ha autorizado la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz, para procurar su entrega a los interesados, y que pudieran emitir nuevamente el voto por correo.