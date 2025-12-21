La portaveu de la Junta d’Extremadura, Elena Manzano, ha donat els primers resultats de participació de les eleccions que se celebren aquest diumenge, 21 de desembre. Fins a les 14 hores, han votat més de 300.000 persones, un 35,74% dels 860.376 ciutadans electors cridats a les urnes, prop de 6 punts menys que el 2023. Ho han fet en uns comicis que són una prova de foc per a Pedro Sánchez, que servirà per testejar a les urnes si la marca del PSOE i la seva pròpia s’han ressentit dels casos de corrupció que han esquitxat el partit en els darrers temps. Extremadura és la primera cita d’una sèrie de cites electorals que poden marcar l’esdevenir dels socialistes, que tenen eleccions a Aragó, Castella i Lleó i Andalusia. En cap de les quatre es preveu grans resultats per als socialistes, que aspiren que els populars no aconsegueixin la majoria absoluta i hagin de necessitar el suport de Vox. El resultat final, però, pot deixar en una situació de debilitat el president del govern espanyol, que continua pensant a esgotar la legislatura.
Els socialistes tenen una situació complicada en aquests comicis, ja que Miguel Ángel Gallardo, el seu candidat, està processat per tràfic d’influències i prevaricació administrativa en el cas de la presumpta contractació irregular de David Sánchez, germà del president del govern espanyol, a la Diputació de Badajoz el 2017. Després de votar, Gallardo ha dit que la participació massiva és “la millor resposta per als dubtes que s’han posat en l’última setmana sobre el nostre sistema democràtic”. Malgrat els mals resultats que les enquestes auguren als socialistes, el candidat ha dit que no està nerviós i ha dit que la seva candidatura ha fet la feina. “Ara toca que els ciutadans triïn el seu destí i, per tant, davant l’elecció dels ciutadans mai no es pot estar nerviós”, ha dit.
La presidenta d’Extremadura i candidata del PP, María Guardiola, que parteix com a favorita, està a l’expectativa de si María Guardiola podrà renovar el mandat amb majoria absoluta, fixada en 33 escons, o haurà de tornar a dependre d’una aliança amb Vox. Després de votar, Guardiola ha dit que és un “dia històric” per a Extremadura, i ha fet una crida a votar “amb llibertat, amb molta il·lusió i amb convenciment”, amb l’objectiu d'”omplir les urnes de tota Extremadura d’esperança i de dignitat”. Així, ha dit que el seu partit està disposat a “escoltar amb molta atenció, fora de tant soroll, sense blocs i, per descomptat, sense cap mena de filtre”. Per la seva banda, el candidat de Vox, Óscar Fernández, s’ha mostrat convençut que “avui comença el canvi que necessita la nostra terra i Espanya”.
Les meses electorals s’han constituït sense incidents
La totalitat de les 1.400 meses electorals per als comicis han quedat constituïdes a les 10.00 hores sense incidents, i només s’ha registrat un retard en la constitució a Fregenal de la Sierra. Aquí no s’ha presentat la persona que havia d’actuar com a vocal, ni tampoc els suplents de la mesa, i s’ha constituït la mesa amb el primer ciutadà que ha exercit el dret al vot. “La normativa electoral marca que en el cas que no es presentin aquests titulars i suplents, la primera persona que exerceix el seu dret al vot assumeix aquesta condició i així hem procedit”, ha precisat la portaveu de la Junta afegint que aquesta situació “entra dins de la normalitat”.
En concret, per a aquests comicis en els quals estan cridats a les urnes 860.376 ciutadans, han estat constituïdes 904 taules a la província de Badajoz, amb un cens de 538.593 ciutadans, i a la de Càceres 496 taules amb un cens de 321.783 ciutadans. En total són 791 col·legis electorals, ubicant-se 430 a la província de Badajoz i 361 a la de Càceres, ha detallat Manzano a primera hora del matí. El pròxim resultat de participació s’oferirà a les 18.30 hores per avançar les dades de participació de la jornada, i a les 21.30 hores es donaran a conèixer els primers resultats de l’escrutini.
Un robatori afecta el vot per correu
Un total de 124 electors que es van veure afectats pel robatori de la caixa forta de l’oficina de Correus de Fuente de Cantos (Badajoz), que també contenia 14.000 euros. Totes aquestes persones han pogut exercir novament el seu dret al vot, segons va confirmar ahir Correus. Això ha estat possible mitjançant una resolució de la Junta Electoral Provincial de Badajoz que s’ha autoritzat l’emissió de duplicats de la documentació electoral per la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de Badajoz, per procurar-ne el lliurament als interessats, i que poguessin emetre novament el vot per correu.