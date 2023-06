Arrimadas deja la política y descarta ir al PP

Inés Arrimadas ha decidido abandonar la política después de la derrota de Ciutadans en las elecciones del 28 de mayo y de la decisión de la dirección nacional del partido de no concurrir a las estatales del 23-J. Según ha avanzado la Razón , la portavoz de Cs en el Congreso de los Diputados hará oficial su decisión en una rueda de prensa este mismo jueves. Arrimadas ya anunció hace unas semanas que se mudaba a Jérez de la Frontera (Cádiz), un movimiento que en la formación naranja se interpretó como un primer paso para dejar la política activa.

Fuentes de su entorno aseguran que Arrimadas dejará definitivamente la política y no irá al PP, como se había especulado. Los populares no han dudado a celebrar la decisión de Cs de no presentarse a las elecciones y en los últimos meses han incorporado decenas de regidores de la formación naranja.

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, en un acto el 2019 / ACN

Una rueda de prensa de Arrimadas dispara los rumores sobre su futuro

Los rumores se han disparado esta mañana después de que la portavoz de Cs haya anunciado una comparecencia sorpresa en el Congreso de los Diputados. Colaboradores próximos a la diputada han avanzado que hará una declaración breve para despedirse de la política activa y dirá que ha sido un “orgullo” representar a los ciudadanos españoles desde su escaño por la provincia de Barcelona. La marcha de Arrimadas certifica el fin de una etapa en Ciudadanos, que cada vez está más cerca de desaparecer a pesar de la esperanza de algunos dirigentes de poder reagrupar el partido y concurrir a las elecciones europeas del 2024.

Ciutadans sacó poco más de 300.000 votos en el 28-M, no consiguió ningún diputado en los parlamentos autonómicos donde se presentaba y ha perdido más de 2.400 regidores en todo el estado español. Ni la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, consiguió mantener su escaño en el Ayuntamiento de la capital.