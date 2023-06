Arrimadas deixa la política i descarta anar al PP

Inés Arrimadas ha decidit abandonar la política després de la desfeta de Ciutadans a les eleccions del 28 de maig i de la decisió de la direcció nacional del partit de no concórrer a les estatals del 23-J. Segons ha avançat la Razón, la portaveu de Cs al Congrés dels Diputats farà oficial la seva decisió en una roda de premsa aquest mateix dijous. Arrimadas ja va anunciar fa unes setmanes que es mudava a Jérez de la Frontera (Cadis), un moviment que a la formació taronja es va interpretar com un primer pas per deixar la política activa.

Fonts del seu entorn asseguren que Arrimadas deixarà definitivament la política i no anirà al PP, com s’havia especulat. Els populars no han dubtat a celebrar la decisió de Cs de no presentar-se a les eleccions i en els últims mesos han incorporat desenes de regidors de la formació taronja.

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, en un acte el 2019 / ACN

Una roda de premsa d’Arrimadas dispara els rumors sobre el seu futur

Els rumors s’han disparat aquest matí després que la portaveu de Cs hagi anunciat una compareixença sorpresa al Congrés dels Diputats. Col·laboradors pròxims a la diputada han avançat que farà una declaració breu per acomiadar-se de la política activa i dirà que ha estat un “orgull” representar els ciutadans espanyols des del seu escó per la província de Barcelona. La marxa d’Arrimadas certifica la fi d’una etapa a Ciutadans, que cada vegada està més a prop de desaparèixer malgrat l’esperança d’alguns dirigents de poder reagrupar el partit i concórrer a les eleccions europees del 2024.

Ciutadans va treure poc més de 300.000 vots el 28-M, no va aconseguir cap diputat als parlaments autonòmics on es presentava i ha perdut més de 2.400 regidors a tot l’estat espanyol. Ni la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, va aconseguir mantenir el seu escó a l’Ajuntament de la capital.