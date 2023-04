Junts y PDeCAT se tendrán que repartir al 50% los derechos electorales

Junts y el PDeCAT se tendrán que repartir a partes iguales los derechos electorales de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Esto es el que dictamina este domingo la resolución de la Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEP) a la cual ha tenido acceso El Món y ha avanzado Agencia Efe y que responde a la demanda de la coalición con la cual se presenta el PDeCAT, Ara Pacte Local, de esclarecer a quién le corresponden los derechos electorales.

Rueda de prensa del secretario general de Junts, Jordi Turull, y el secretario de Política Municipal, David Saldoni / Junts

Coincidencia en 181 municipios

Los dos partidos coinciden en todos aquellos municipios a los cuales Ara Pacte Local se presenta, que son 181. Por lo tanto, a capitales de comarca como Manresa, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Girona, Lleida, Vic, Sabadell, Terrassa, Reus, El Vendrell o Mollerussa se tendrán que repartir al 50% que le corresponda a la coalición electoral con la cual se presentaron las últimas elecciones municipales y que estaba formado por Junts por Cataluña -entonces, como partido instrumental con tres afiliados para conservar las siglas- y el PDeCAT.

En los casos donde solo haya una formación política, hecho que pasa a 547 municipios -Junts presenta 728 listas-, la JEP ha concluido que se le asignarán todos los derechos electorales de esta coalición. Así mismo, también se dividirán a partes iguales los votos obtenidos a la demarcación de Barcelona.

En el escrito, la JEP explica que Ara Pacte Local (PDeCAT) «considera que tiene que procederse al prorrateo en la forma indicada por la Junta Electoral Central y que, del total de regidores obtenidos por en las pasadas elecciones locales, 2.015 estarían adscritos directamente al PDeCAT (de 2.804), por lo cual habría que asignarle el 12,16% del total de porcentaje de votos que obtuvo la coalición (15,99%)». Por eso, proponía asignar el 76% de los derechos adquiridos al PDeCAT. Aun así, la Junta Electoral considera que «no es posible especificar el porcentaje de votos obtenido por cada formación política y, en definitiva, que no es posible el prorrateo, teniendo que repartirse por igual entre las formaciones de la coalición el total de los votos obtenidos».

Simpatizaban con el espacio de Convergència

Y es que la Junta Electoral Provincial explica que el acuerdo no vino precedido de un acuerdo de reparto de lugares en las diferentes candidaturas, así como no se hizo constar a qué partido formaban parte cada una de las personas que iban a las listas. Aun así, el secretario de Organización del PDeCAT, Genís Boadella, aportó un documento que diferenciaba entre «simpatizantes y militantes», en el cual, según la JEP, la mayoría de regidores se los definía como «simpatizantes». Por eso, el órgano judicial argumenta que «el más razonable es considerar que, en realidad, estos regidores simpatizaban con el espacio común que en aquellos días representaban Convergència Democrática de Cataluña (que no ya concurre a estas elecciones), el PDeCAT y Junts por Cataluña».

Esto hace que la resolución de la Junta Electoral de Zona, avanzada por El Mundo, y que otorgaba los derechos electorales al PDeCAT, quede anulada al prevalecer el criterio de la Junta Electoral Provincial.