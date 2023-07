El debate de TV3 del 23-J muestra las diferencias entre partidos independentistas

A las diez y ocho minutos de la noche, la periodista Ariadna Oltra ha cambiado la persiana de TV3 que levanta cada mañana para abrir uno de los espectáculos mediáticos más interesantes de la biosfera política: el debate electoral de las elecciones estatales del 23-J. Un acontecimiento que competía con la oferta de Netflix y con una película de Misión Imposible en abierto. Un debate que ha empezado con un juego de preguntas entre los candidatos que se han jugado a suertes una hora y media antes del debate en un discreto encuentro en el plató después de la protocolaria llegada a los estudios de TV3 en Sant Joan Despí. En un plató con un diseño marca de la casa, y con la realización de un eficaz Paulí Subirà, los candidatos han entrado en escena y se han hecho una fotografía de familia.

Meritxell Batet del PSC, Gabriel Rufián de ERC, Míriam Nogueras, de Junts per Catalunya, Roger Montañola, de Espai CiU, Nacho Martín Blanco, del PP; Aina Vidal, de los Comunes, Albert Botran (CUP) y Juan José Aizcorbe (Vox) se han situado detrás de los atriles en forma parabólica que estaban pintados con los colores corporativos de cada formación. El debate ha tenido momentos de tensión, de debate y acusaciones cruzadas, de tirón de orejas entre moderadora y candidatos, comentarios inesperados, de mensajes clave pensados para las redes, pero pocas sorpresas. Todo el mundo ha seguido su guion, pero con un detalle nada menor, se notaba que entre ellos se conocían, quizás demasiado para ser adversarios políticos. La gran ventaja, la edad de los candidatos que ha dado un punto de frescura, acompañado de la dialéctica negra y extravagante del señor de Vox. Si una cosa ha mostrado el debate son las diferencias entre los partidos independentistas sobre qué irán a hacer a Madrid.

El equipo de ERC llega a las instalaciones de TV3 al debate electoral del 23-J/Mireia Comas

Pregunta cruzada

Los primeros minutos del debate se han gastado en un juego de preguntas entre candidatos. El primero ha sido Rufián, que le ha preguntado a Botran qué haría la CUP para implicarse. El cupaire ha replicado: «Para lo que merezca la pena, estamos. Si no, ya tienen al PSC». Batet ha preguntado a Vidal, con suavidad, sobre la reforma laboral. Vidal ha pasado el relevo a Montañola, que le ha agradecido los indultos y ha dicho que investiría a quien haga política. Montañola ha preguntado a Batet si revisaría el sistema de financiación y Batet se ha comprometido a hacer-lo, como es tradición. Nogueras tenía que preguntar al candidato de Vox, pero se ha negado después de recordar que con ellos gobernando no se podría hablar en catalán, no se podría estar en TV3 y tendría el partido ilegalizado. «Me niego a preguntar a un partido fascista», ha concluido. Martín Blanco ha preguntado a Nogueras y Botran a Martín Blanco y Aizcorbe a Rufián, que ha cerrado el círculo. Una sección que quizás tendría que pasar a la historia.

Una vez superada este trámite se ha inaugurado el primer bloque, sobre la relación entre Cataluña y España. Oltra ha abierto la caja de los truenos recogiendo las palabras del líder de Vox sobre una aplicación prolongada del 155. Un punto que ha animado a los candidatos, pero tampoco para tirar cohetes. Rufián ha pedido «ayuda» que no es «magia». Montañola ha acusado a todos los contrincantes de vivir del 2017, incluso, a Vox de haberse apuntado a la fiesta del Proceso y ha defendido el «principio de realidad» en la política. Botran ha hecho autocrítica y ha admitido desacomplejadamente que «no se está más cerca de la independencia». Aquí se han enganchado con Rufián, que ha vuelto a pedir «ayuda» por apretar más al PSOE en la Moncloa. El cupaire le ha reprochado la mesa de diálogo y el republicano le ha pedido cuál es «la alternativa»; el cupaire ha cerrado el subdebate con la propuesta de «situar la ambición en el año 2017».

Batet ha querido darle la vuelta al calcetín y ha buscado el reconocimiento de la concurrencia con Pedro Sánchez «por cómo se la ha jugado por Cataluña» y la «pacificación de Cataluña». Un comentario que ha hecho saltar como un muelle a Botran, que ha disparado con bala: «Si tan pacificada está Cataluña, ¿por qué infiltráis policías con nuestros militantes?». Se ha helado el plató. Nogueras ha defendido fijar el rumbo en la autodeterminación, una propuesta que han recogido con más o menos pasión por parte de los independentistas. Vidal ha querido hacer una voltereta interesando con la cuestión catalana que muestra, una vez más, el estorbo que supone Cataluña para la izquierda española.

El imprescindible realizador Paulí Subirà organiza cámaras, regidores y técnicos que hacen posible el debate de Tv3 y Catalunya Ràdio/Quico Sallés

Economía y motín

El segundo bloque ha empezado con una revuelta de los candidatos. El primero que tenía que hablar era Botran y como que ha sido de los que menos tiempo ha utilizado durante el primer bloque, ha querido hablar de lengua. Oltra lo ha cortado en seco y le ha ordenado que conversara de Economía. Botran le ha replicado que su programa de Economía «se explica deprisa» y por eso quería hablar de lengua. Oltra ha sacado su «Hyde» y se ha puesto firme. Botran se ha quejado como si estuviera en escuela ante una clamorosa injusticia. Montañola ha salido en su defensa y se ha añadido Rufián. Gracias al cronómetro, se ha rebajado la tensión y el debate ha continuado.

Los bloques de los candidatos se han reconfigurado entre derecha e izquierda. Todos los candidatos han expuesto sus políticas. Especialmente intensa ha sido la intervención de Batet y Vidal, las dos representantes de las formaciones que configuran el gobierno de la Moncloa. Rufián ha pedido revisar las condiciones de las hipotecas, mejorar el transporte público y la ley morosidad. Botran ha defendido «nacionalizar los servicios básicos». Montañola, que se ha vanagloriado de ser un autónomo, ha hecho de liberal y ha aplicado las recetas que día tras día aporta el Instituto Ostrom, el gran think tank liberal de Cataluña. Martín Blanco ha aplicado el manual de la bajada de impuestos y ha descrito Cataluña como un tipo de infierno fiscal.

Políticas sociales y pactos

De la economía se ha pasado a las propuestas de política social. Aizcorbe ha vuelto a incendiar el plató hablando de inmigración con los tópicos de la inseguridad. Y se han vuelto a reconfigurar los bloques de izquierda y derecha. La salud mental ha sido el único punto de unanimidad, salvo Vox, que ha aprovechado la ocasión para hablar de la «ley natural» en la sociedad, un eufemismo para cargar contra los diversos modelos de familia. Rufián ha estado rápido y ha calificado la expresión del señor de Vox de «burrada».

El último tramo ha servido para explicar políticas de pactos. Ha abierto el fuego Nogueras reclamando un pacto a Rufián por la autodeterminación. El republicano le ha dicho que Junts no es su adversario y ha dado a entender que los juntaires podrían hacer «la jugada maestra de investir a un presidente del PP» y le ha pedido respeto por el acuerdo de los indultos. Botran ha reprochado a Podemos que haya abandonado el referéndum y ha recordado la operación Collboni que ha exaltado Vidal. «Entiendo que te sientas avergonzada», ha comentado el cupaire aprovechando la rendija. Montañola ha admitido que, sea independientemente de quién gane las elecciones, se sentarán a negociar y hacer el «peix al cove». Batet ha reclamado un acuerdo progresista porque o Pedro Sánchez es presidente o lo será Núñez Feijóo.