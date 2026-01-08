El día de Reyes, Pedro Sánchez abrió la puerta a enviar tropas españolas a Ucrania cuando se decrete el alto el fuego y se firme la paz, ahora mismo sin fecha. Dos días después, el presidente del gobierno español ha propuesto lo mismo con Palestina, también cuando se llegue a un acuerdo de paz.

Si el envío de soldados a Ucrania se hace efectivo sería en el marco de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, que incluye 35 países. De todas maneras lo más caliente está en la nevera. Ni hay paz y «por ahora», solo es «un esbozo de plan», en palabras del ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares.

Sumar pide enviar las tropas bajo el paraguas de la ONU

El afán militar de Sánchez choca con sus socios, Podemos y Sumar. Los primeros se oponen, mientras que los segundos plantean que se haga bajo el paraguas de la ONU. A juicio de Albares, para enviar tropas a Ucrania no hace falta el apoyo de la ONU.

Manifestación convocada por CCOO y la UGT en Barcelona por la huelga parcial por Palestina / ACN

Sánchez tiene previsto informar de sus intenciones con Ucrania a la mayoría de fuerzas parlamentarias -ha excluido a Vox-, mientras que en el caso de Palestina lo propondrá al Congreso de los Diputados en el momento en que se dé la oportunidad.

La «nueva arquitectura de seguridad europea»

En un escenario en el que Sánchez considera que se está definiendo la «nueva arquitectura de seguridad europea», el presidente español ha subrayado que, por primera vez, el Estado español está participando «de manera activa» no solo en su diseño, sino también en su «implementación». Es por eso que, más allá de un futuro despliegue de tropas a Ucrania, también ha planteado replicar la fórmula en Palestina. «¿Por qué no? Ojalá se pueda producir en un futuro más inmediato de reconocimiento de los dos estados entre Israel y Palestina», ha señalado.