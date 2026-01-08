El dia de Reis, Pedro Sánchez obria la porta a enviar tropes espanyoles a Ucraïna quan es decreti l’alto el foc i se signi la pau, ara mateix sense data. Dos dies després, el president del govern espanyol ha proposat el mateix amb Palestina, també quan s’arribi a un acord de pau.
Si l’enviament de soldats a Ucraïna es fa efectiu seria en el marc de la Coalició de Voluntaris per Ucraïna, que inclou 35 països. De totes maneres el més calent és a l’aigüera. Ni hi ha pau i “per ara”, només és “un esbós de pla”, en paraules del ministre d’Assumptes Exteriors, UE i Cooperació, José Manuel Albares.
Sumar demana enviar les tropes sota el paraigua de l’ONU
L’afany militar de Sánchez topa amb els seus socis, Podemos i Sumar. Els primers s’hi oposen, mentre que els segons plantegen que es faci sota el paraigua de l’ONU. A parer d’Albares, per enviar tropes a Ucraïna no cal el suport de l’ONU.
Sánchez té previst informar de les seves intencions amb Ucraïna a la majoria de forces parlamentàries -n’ha exclòs a Vox-, mentre que en el cas de Palestina ho proposarà al Congrés dels Diputats en el moment en què es doni l’oportunitat.
La “nova arquitectura de seguretat europea”
En un escenari en què Sánchez considera que s’està definint la “nova arquitectura de seguretat europea”, el president espanyol ha subratllat que, per primera vegada, l’Estat espanyol està participant “de manera activa” no només en el seu disseny, sinó també en la seva “implementació”. És per això que, més enllà d’un futur desplegament de tropes a Ucraïna, també ha plantejat replicar la fórmula a Palestina. “Per què no? Tant de bo es pugui produir en un futur més immediat de reconeixement dels dos estats entre Israel i Palestina”, ha assenyalat.