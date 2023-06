Pilar Eyre relata cómo fue el secuestro surrealista de uno de sus perros

Pilar Eyre ha sacado a la luz dos anécdotas muy divertidas que se han viralizado a través de las redes sociales. La periodista del corazón ha asistido al programa de Marc Giró en TVE, en el que ha mostrado su vena más simpática. En esta ocasión no ha hablado tanto de la Casa Real, su tema de preferencia, sino de su vida privada. La barcelonesa ha explicado que, hace un tiempo, secuestraron a su perro Bakunin y estuvieron buscándolo con la policía sin cesar durante tres días. A punto de rendirse, recibió una llamada de unos hombres que le decían que lo tenían ellos y que se lo volverían a cambio de un rescate de 3.000 pesetas, unos 20 €.

Ha explicado que quedaron en una estación de tren para hacer el intercambio, un momento digno de película en el que pasó una cosa que no se esperaba: «Fui con el dinero que pedían y, de repente, aparecieron los secuestradores con Bakunin. El perro no quería venir conmigo, quería quedarse con los secuestradores. Ellos también le habían cogido cariño, ¡era como separar Romeo y Julieta! Ellos lloraban al verlo marchar mientras yo empujaba al perro y le preguntaba si estaba contento mientras él también lloraba. Fue muy bestia, una frustración horrorosa. Lo peor de todo es que me iban llamando cada cierto tiempo para ver cómo estaba el perro. Yo les decía que bien, que gracias».

La periodista explica que secuestraron a su perro | TVE

Ay, qué bien que me quieras! https://t.co/lCvhxyrCwT — Pilar Eyre (@pilareyre) June 16, 2023

Pilar Eyre comparte otra anécdota surrealista

Pilar Eyre ha vivido de todo, al parecer, sobre todo si tenemos en cuenta la otra anécdota loca que ha compartido en esta entrevista. La periodista tiene unos cuántos libros publicados y es por eso que la vemos firmar en Barcelona prácticamente cada diada de Sant Jordi. En una de estas veces, habría tenido un pequeño problema con una mujer que se acercó a ella: «Yo estaba firmando uno de mis libros cuando una señora que estaba en la cola me dijo que se llamaba Carlota y que su madre salía en mi libro, la prostituta que vivía en Barcelona. Le dije que aquella era una novela de ficción y le pregunté si el personaje se parecía a su madre, pero me dijo que no; que simplemente su madre también se llamaba Carlota y vivía en Barcelona».

💥 La història més surrealista que hauràs escoltat mai❗



📚 @pilareyre comparteix una anècdota de Sant Jordi 𝗜𝗠𝗣𝗔𝗖𝗧𝗔𝗡𝗧. Mentre estava firmant llibres, una dona es va acostar i…



🌹 #LateXou amb #MarcGiró pic.twitter.com/icN0hgbnBy — RTVE Catalunya (@RTVECatalunya) June 11, 2023

«Yo no sabía cómo hacerle entender que aquella era una historia de ficción y que el personaje era una prostituta, mientras que ella insistía en qué la suya no lo era. Le dije que no era su madre quien salía en el libro y ella estalló que le estaba negando a su madre y que no me atreviera a preguntarle si su madre era prostituta. De repente, sacó un cuchillo de la bolsa y me dijo que había venido a vengar su madre. Tuvo que venir la gente de seguridad y desarmarla mientras no hacía más que gritar que su madre no era prostituta y pidiendo a la gente que no compraran mi libro», ha proseguido.