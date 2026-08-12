Leo Messi se ha despedido del padre en una carta durísima que ha conmovido el corazón de sus seguidores. Fue el pasado sábado 8 de agosto cuando conocimos la pérdida de Jorge Messi, una figura clave en la carrera del mejor futbolista de todos los tiempos. Ahora, después de asimilarlo durante unos días, ha querido dedicarle unas palabras hermosísimas y cargadas de significado en un escrito que ha compartido a través de su perfil de Instagram. Aquí, encontramos a un futbolista totalmente roto y más sincero que nunca: «Papá, aún no puedo creer que te hayas ido. No lo asimilo, o mejor dicho, no quiero asimilarlo. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te volveré a ver, que ya no volveremos a hablar. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste demasiado pronto. Aún nos quedaba mucho por disfrutar juntos«, ha lamentado.
Se sabía que el padre de Leo Messi estaba enfermo, pero no que realmente le quedaban pocos días de vida. Ahora, el delantero da detalles de cómo ha sido el proceso de tener que decir adiós a una persona importantísima para él. Que haya muerto pocos días después de este Mundial no ayuda, tampoco, ya que los últimos días los han pasado separados por culpa del fútbol: «Tanto me pedías que jugara el último Mundial y días antes de empezar fue cuando te pusiste peor. Era la primera vez que no estarías en un torneo, pero mamá me decía que estarías mejor y que estarías bien para poder viajar. Yo te decía que llegaríamos a la final así podrías viajar».
Cada vez que terminaba un partido esperaba y echaba de menos tu mensaje, reconoce: «Allí me di cuenta que la situación era realmente fea«. «Aun así, no dejaba de pensar en llegar tan lejos como fuera posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y enseñarte una nueva. No pude, las piernas no me daban para más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien», explica.
Cuando llegó, el padre creía que habían perdido la final por penales: «No pudimos hablar de nada de lo que pasó. No pudiste disfrutar de nada. No fuimos campeones, pero no sabes cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: debía estar allí y jugarlo», le ha aplaudido públicamente. «Te cuento esto porque fue lo único de lo que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabes. Hablábamos cada día y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos«, ha añadido un Leo Messi totalmente roto.
Leo Messi agradece al padre todo lo que ha hecho por él en una carta de despedida
Perder a un padre siempre es complicado y el caso de Leo Messi no será una excepción: «No sé qué haré sin ti, no sé cómo continuar. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que continúe haciéndolo mucho tiempo más. Estuviste a mi lado desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste este poquito más y terminábamos juntos?«.
Un argentino que ha querido agradecer todo lo que ha hecho el padre por él: «Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, tu esposa, tus hijos y, sobre todo, sin que los demás se enteraran, verme jugar a mí… Desde pequeño siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos tan pronto como llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque tú estabas trabajando. Obviamente, a los partidos no faltabas a ninguno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios».
Él fue «padre, amigo y representante». Siempre era la persona que debía ser en cada momento y «nunca» te equivocaste «en nada»: «Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se acababa dando como tú decías». «Te echaré mucho de menos, pero siempre estarás presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y les educo como vosotros lo hicisteis conmigo«, ha añadido en este texto tan y tan personal. «Descansa en paz y cuídanos desde arriba como lo hacías aquí. Gracias por todo», ha terminado Leo Messi.
Leo Messi también ha querido agradecer el apoyo y cariño que ha recibido en estos días tan duros, ya que considera que la gente se ha portado muy bien y han tenido una consideración «enorme» con él y toda su familia: «Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y sobre todo por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad«.