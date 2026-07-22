Jordi Roca ha sido uno de los invitados de la última emisión de Universo Calleja, un programa en el que ha sorprendido a los telespectadores al ofrecer sus declaraciones más personales sobre los trastornos neurológicos que padece desde hace años. Por ejemplo, el cocinero catalán, uno de los mejores del mundo, ha recordado el gran susto que sufrió cuando notó que perdía el control de su cuerpo.

En una conversación muy personal con Jesús Calleja desde China, no le ha importado dar detalles de la disfonía espasmódica y la distonía cervical que le diagnosticaron hace tiempo. Estas enfermedades han afectado directamente su día a día, ya que el cerebro no termina de reconocer algunos músculos: “Llevo siete años trabajando la verbalización y, poco a poco, estoy consiguiendo una cierta mejoría”.

Jordi Roca habla de los trastornos neurológicos que padece desde hace años | Cuatro

Así empezaron los problemas de voz y gesticulación de Jordi Roca

Todo comenzó hace 15 años, ha dicho. El chef estaba trabajando con el ordenador cuando, de repente, notó que el cuello se tensaba y no podía mover la cabeza: “Estaba tenso y me asusté mucho, de repente perdí el control del cuerpo”. ¿Entre las secuelas que le provocan estos trastornos? Por ejemplo, que le cueste hablar con un tono de voz más alto. Si se le ve gesticular de una manera exagerada, desde fuera, es porque ha notado que hacer este movimiento le ayuda a hablar mejor: “Hago tonterías y me lo acabo pasando de p… madre, me parto de risa”.

No le ha sido fácil aceptar que esta sería su nueva realidad y, de hecho, confiesa que el diagnóstico tuvo un impacto psicológico muy importante en su vida: “Hasta que no supe qué me pasaba, el run run fue complicado y no encontraba la salida. ¿Qué coño me pasaba? Creía que era algo mental”. La buena noticia, bien mirado, es que este trastorno no le impide hacer nada: “Hago todo lo que me da la gana. Soy feliz, me va de p… madre”.

El cocinero se ha sincerado con Jesús Calleja | Cuatro

Una entrevista televisiva que ha sorprendido, ya que no acostumbra a hablar con tanta naturalidad de este aspecto de su vida. Un cocinero con muchísimos fans que hace gracia a los fans con un humor que le ha ayudado a convivir con este trastorno.