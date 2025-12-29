Nando Escribano, uno de los periodistas del corazón más conocidos en el país tras su experiencia en Cazamariposas, ha sido ingresado de urgencia en el hospital. El ahora colaborador de Espejo Público ha respondido las muchas preguntas que estaba recibiendo de sus seguidores preguntándole dónde estaba y qué le pasaba. Las fiestas las ha pasado entre una prueba médica y otra, ya que el día 24 comenzó a tener una migraña muy fuerte por la que ha necesitado atención urgente: «He pasado la Navidad ingresado… El 24 comenzó una migraña que fue a más hasta convertirse en el peor dolor que he sentido y me ha provocado vómitos sin parar«.

Ante esto, el barcelonés decidió que iría al centro médico para que le hicieran pruebas. La cuestión es que no ha respondido bien a ninguno de los medicamentos que le han inyectado y han sido unos cuantos, hasta cuatro según ha relatado. Lo han sometido a dos TAC craneales y a varias resonancias, con contraste y sin. Que después de todo esto lo hayan hecho quedar en el hospital no parecía sinónimo de buenas noticias, ciertamente. Y, ahora, ha podido saber cuál es su diagnóstico: «Al parecer, tengo una fuga de líquido cefalorraquídeo. De ahí mi dolor insoportable«, ha confesado a través de su perfil de Instagram.

Nando Escribano explica com es troba des de l’hospital | Instagram

Ahora que saben qué es lo que le está provocando tanto dolor de cabeza y vómitos, hay que saber de qué le viene esta fuga de líquido. Le tendrán que hacer más pruebas y, por eso, le han dejado claro que todavía tendrá que estar unos cuantos días en el hospital: «A la espera de más pruebas, me esperan algunos días más por aquí en horizontal, inmóvil y alejado del trabajo«. El presentador ha lamentado que, por culpa de esto, ha tenido que cancelar un viaje que le hacía mucha ilusión. Ahora bien, todo sea eso.

¿Qué es la fuga de líquido cefalorraquídeo que tiene Nando Escribano?

Nando Escribano ha hablado de una fuga de líquido cefalorraquídeo, palabras mayores que preocupan mucho de entrada si no sabes de qué se trata. Este LCR, tal como se conoce médicamente, se produce cuando este fluido, que protege el cerebro y la médula espinal, se escapa de allí a través de una fisura en la membrana externa. Teniendo en cuenta que esta fuga puede producirse en diferentes lugares, el tratamiento debe ser personalizado. ¿El objetivo? Sellar la fuga para evitar que se escape más líquido, ya que este proceso provoca síntomas muy dolorosos como un dolor de cabeza intenso, mareos, zumbido en los oídos o salida de líquido por la nariz.

El presentador ha passat el Nadal ingressat | Youtube

Las causas pueden ser diversas, pero mayoritariamente son espontáneas y asociadas a la apnea del sueño o una presión intracraneal elevada. Ahora bien, también puede producirse por una lesión en la cabeza, en la columna, por una cirugía o una punción lumbar. Él no ha dicho cuál es de las causas que le ha provocado, pero sí ha confirmado que el tratamiento implica hacer reposo. Es peligroso que no se termine de curar bien porque podría provocar una inflamación o meningitis, lo que se suele intentar evitar con un tratamiento quirúrgico por vía endoscópica para tapar esta fisura.