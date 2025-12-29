Nando Escribano, un dels periodistes del cor més coneguts al país després de la seva experiència a Cazamariposas, ha estat ingressat d’urgència a l’hospital. L’ara col·laborador d’Espejo Público ha respost les moltes preguntes que estava rebent dels seus seguidors preguntant-li on era i què li passava. Les festes les ha passat entre una prova mèdica i una altra, ja que el dia 24 va començar a tenir una migranya molt forta per la que ha necessitat atenció urgent: “He passat el Nadal ingressat… El 24 va començar una migranya que va anar a més fins a convertir-se en el pitjor dolor que he sentit i m’ha provocat vòmits sense parar“.
Davant d’això, el barceloní va decidir que es passaria pel centre mèdic perquè li fessin proves. La cosa és que no ha respost bé a cap dels medicaments que li han injectat i han estat uns quants, fins a quatre segons ha relatat. L’han sotmès a dos TAC cranials i a diverses ressonàncies, amb contrast i sense. Que després de tot això l’hagin fet quedar a l’hospital no semblava sinònim de bones notícies, certament. I, ara, ha pogut saber quin és el seu diagnòstic: “Pel que sembla, tinc una fuga de líquid cefalorraquidi. D’aquí el meu dolor insuportable“, ha confessat a través del seu perfil d’Instagram.
Ara que saben què és el que li està provocant tant mal de cap i vòmits, cal saber de què li ve aquesta fuga de líquid. Li hauran de fer més proves i, per això, li han deixat clar que encara haurà d’estar uns quants dies a l’hospital: “A l’espera de més proves, m’esperen alguns dies més per aquí en horitzontal, immòbil i allunyat de la feina“. El presentador ha lamentat que, per culpa d’això, ha hagut de cancel·lar un viatge que li feia molta il·lusió. Ara bé, tot sigui això.
Què és la fuga de líquid cefalorraquidi que té Nando Escribano?
Nando Escribano ha parlat d’una fuga de líquid cefalorraquidi, paraules majors que preocupen molt d’entrada si no saps de què es tracta. Aquest LCR, tal com es coneix mèdicament, té lloc quan aquest fluid, que protegeix el cervell i la medul·la espinal, s’escapa d’allà a través d’una fissura a la membrana externa. Tenint en compte que aquesta fuga pot produir-se a diferents llocs, el tractament deu seu personalitzat. L’objectiu? Segellar la fuga per evitar que s’escapi més líquid, ja que aquest procés provoca símptomes molt dolorosos com un mal de cap intens, marejos, brunzit a les oïdes o sortida de líquid pel nas.
Les causes poden ser diverses, però majoritàriament són espontànies i associades a l’apnea de la son o una pressió intracranial elevada. Ara bé, també pot produir-se per una lesió al cap, a la columna, per una cirurgia o una punció lumbar. Ell no ha dit quina és de les causes que li ha provocat, però sí que ha confirmat que el tractament implica fer repòs. És perillós que no s’acabi de curar bé perquè podria provocar una inflamació o meningitis, el que acostuma a intentar evitar-se amb un tractament quirúrgic per via endoscòpica per tapar aquesta fissura.