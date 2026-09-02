La modelo catalana Verónica Hidalgo vive los peores meses de su vida. Quien fuera Miss España en 2005 y posteriormente concursante de realities como Supervivientes, está criando a su hija de año y medio sola porque su esposo está encarcelado desde hace cuatro meses. Casada con Juan Andrés González, a quien conoció a través de Instagram, les costó mucho que se quedara embarazada, pero desde el nacimiento de la pequeña Leandra parecía que todo les sonreía. La de Begur, que ahora se dedica al mundo de la nutrición, ha recibido la peor de las noticias cuando el juez ha condenado a su pareja a prisión provisional comunicada y sin fianza.

La revista Semana ha tenido acceso al documento donde se confirma que lo acusan de haber cometido, presuntamente, un delito de organización criminal y blanqueo de capitales. Esta detención tuvo lugar en el marco de una investigación relacionada con el tráfico de drogas, así que la situación no es muy fácil para el marido de la modelo. Mientras espera que llegue el juicio, debe estar entre las rejas de una prisión de Madrid y eso tendría muy preocupada a su esposa. De hecho, fuentes cercanas a ella reconocen que está viviendo «un calvario» desde el pasado mes de abril cuando tuvieron que separarse.

El enigmático mensaje de Verónica Hidalgo que ahora cobra más sentido

Era el pasado 16 de junio cuando Verónica Hidalgo compartía un mensaje en Instagram que sorprendía, ya que hacía indicar que atravesaba un momento muy complicado y no especificaba de qué se trataba. Pues bien, ahora aquellas palabras enigmáticas cobran un significado totalmente nuevo porque se sabe que hacía referencia a las primeras semanas con el marido en prisión. Tienen una hija muy pequeñita, en quien se ha refugiado durante el que ha tenido que ser el verano más difícil y triste de su vida. ¿Y qué decía en aquel texto? Básicamente, que su mundo estaba «tambaleándose»: «Hay días en los que las fuerzas flaquean, las dudas pesan más de la cuenta y el camino se hace más difícil«.

En una situación bastante dramática, la modelo catalana ha vuelto a casa de sus padres porque necesitaba el apoyo de los suyos: «El mejor lugar para reconstruirte siempre ha sido allí, en casa. Volver a mis raíces, a lugares que guardan mis recuerdos, mi infancia, mi familia y mi gente. Aquellos abrazos que no necesitan palabras y aquella sensación de pertenencia».

En aquella publicación, Verónica Hidalgo agradecía el apoyo que le estaba dando su familia y ahora se entiende por qué. Pero también dedicaba unas palabras a la hija, quien debe preguntarse dónde está su padre sin entender nada: «Agradezco tenerte a ti, mi ranita, porque eres mi motor, mi impulso y mi razón para seguir adelante incluso en los días más difíciles». Y es que, sin saberlo, dice que le enseña a encontrar la luz «cuando parece que no la hay».

Ahora se entienden las palabras de Verónica Hidalgo | Instagram

Y de aquellos días en el pueblo del padre donde pasaba los veranos, a su refugio preferido que es la Costa Brava. No ha sido un verano fácil para ella y aún le quedan unos cuantos meses hasta que se sepa qué pasará con el marido. Una situación muy complicada que acaba de filtrarse a la prensa y que, previsiblemente, la forzará a hablar de ello públicamente en algún momento.