Verónica Forqué se quitó la vida en diciembre de 2021 después de una participación muy polémica en Masterchef que evidenció que algo le pasaba. Lo que poca gente esperaba era que su hija acabaría escribiendo un libro sobre ella, una ventana abierta llena de detalles escabrosos sobre los últimos -y peores- momentos de la actriz. En No soy Veronica Forqué, se explica cómo sufrió debido a las fuertes depresiones que tuvo, cómo gestionó las críticas, que consumía drogas, que intentó suicidarse dos veces y qué método utilizó cuando finalmente lo consiguió.

Toda esta información sumamente íntima puede generar curiosidad a los más morbosos, ¿pero era necesario hacerlo público? Los amigos de la intérprete tienen claro que no y han cargado contra María Iborra por todo lo que ha sacado a la luz en este libro. En un artículo en El Español, publican la crítica que le han hecho personas cercanas a Verónica: «Ella no lo habría hecho así, en el libro se exponen demasiadas intimidades y cosas que sobran porque solo aportan morbosidad«.

La hija de Verónica Forqué publica un libro sobre sus luces y sombras | Penguin

¿Qué dicen los amigos de Verónica Forqué sobre la publicación del libro de su hija?

De hecho, aseguran que todo el entorno de Verónica Forqué con quien han podido hablar se muestra «escandalizado» por la publicación de este libro. Destacan que la actriz era «muy suya» para sus cosas y creen que no le habría gustado ver expuesta toda esta parte de su vida. El director de cine Juan Luis Pérez Iborra, uno de sus amigos más íntimos que la vio solo 10 días antes de morir, dice abiertamente que el libro no le ha gustado «nada«: «Ella nunca lo habría hecho… la última vez que la vi estaba muy mal«.

En este recopilatorio, el medio digital también añade fragmentos que han publicado especialistas en salud mental que lamentan la inclusión de detalles demasiado sensacionalistas: «No ayuda a comprender la complejidad del sufrimiento emocional». Su exmarido, el padre de la hija escritora, ha querido defender la idea de la hija también públicamente. Cuando todos le están diciendo de todo, al menos cuenta con el apoyo de un padre a quien está muy unida.

Verónica Forqué y la hija, juntas en Masterchef | TVE

Nunca sabremos qué habría dicho Verónica Forqué de este ejercicio de sinceridad de su hija, pero los comentarios de su entorno no se han hecho esperar.