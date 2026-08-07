Paula Echevarría ha lamentado, hace pocos días, la muerte de su padre. La actriz asturiana estaba muy unida a él y, como siempre ocurre con la pérdida de un ser querido tan cercano, los días posteriores son muy duros. Pues este duelo ha coincidido con su 49º aniversario, una fecha señalada en la que hoy tendrá muy presente la ausencia de su padre. Será la primera vez que no la felicite y eso la tiene muy triste, tal como ha confesado en una carta que ha compartido en su perfil de Instagram.

“Hoy es mi cumpleaños… Durante 48 años, a las 7 de la tarde en punto (la hora en que nací) siempre recibía un beso, una felicitación, un mensaje o una llamada de mi padre estuviera donde estuviera. Nunca lo hacía antes de esa hora”, ha explicado. Y, es por eso, que confía que le pueda enviar un beso desde donde sea a la misma hora: «Hoy estaré muy atenta a tu señal, papá, sé que encontrarás la forma de hacerlo”.

Paula Echevarría cumple años en un momento “difícil” y “con mucho dolor”. Sin embargo, ha intentado hacer un esfuerzo por intentar tener un poco de positivismo: «Si miro un poco más allá del dolor veo la realidad, veo a mi madre, mis hijos, mi pareja, mi hermano, mis sobrinas, la cuñada, mis tíos, mis amigos…». La actriz se da cuenta de que tienen salud y que están «muy bien acompañados»: «Veo una vida por delante para disfrutar y vivir. Gracias una vez más por todo el amor que nos estáis dando«.

Paula Echevarría no celebrará el aniversario en Marbella como siempre

No ha compartido la causa de la muerte del padre, que ha perdido la vida a los 76 años, pero sí ha confesado que los últimos años han sido duros: «Estaba enfermo y ha atravesado un proceso duro y largo«. Fuentes cercanas a ella han explicado a la prensa rosa que se encontraba en Madrid cuando recibió una llamada que precipitó todo: «La avisaron de que el padre estaba crítico y viajó de urgencia hasta Asturias». En la despedida estuvo presente todo su círculo, un último adiós en el que se la pudo ver muy afectada como es lógico.

Este ha sido «un golpe muy fuerte«, pero ahora solo quiere agradecer a la vida haberle dado «el mejor padre» y haberle dejado disfrutar «tanto» de estos 49 años: «Gracias por todo lo que tengo a mi alrededor para disfrutar los años que han de venir». Este aniversario no lo ha celebrado como hace habitualmente, con una gran fiesta en Marbella que coincide con el Festival Starlite. En esta ocasión, ha querido pasar el día refugiada con su familia: «Paula está destrozada por la muerte del padre y estará acompañada por los suyos en una jornada marcada por el duelo», ha escrito desde Vanitatis.