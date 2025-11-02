Rosalía se ha convertido en una de las artistas más exitosas a nivel mundial, una estrella con los bolsillos bien llenos como muchos pueden imaginarse. Ahora que todos hablan de ella por la publicación del primer tema de su nuevo disco, Lux, salen a la luz detalles de su patrimonio millonario. Se ha sabido, por ejemplo, cómo es y dónde se encuentra exactamente el piso en el que se aloja cuando pasa unos días en Barcelona. ¿La sorpresa? No está en la zona alta, sino en el Poblenou.

La artista no ha perdido el vínculo con Cataluña, aunque viva desde hace un tiempo entre Los Ángeles y Miami. Cuando viaja a su tierra, se queda a dormir en la casa que ha adquirido en una antigua nave industrial que han reconvertido en una finca unifamiliar de 117 metros cuadrados. Se encuentra en una de las calles más tranquilas del barrio, dicen en Vanitatis, que destacan el diseño contemporáneo y el pasado industrial del inmueble.

La propiedad tiene los techos altos, vigas metálicas y unos ventanales muy grandes. Todo esto, presente desde su pasado industrial, combinado con los tonos neutros y las líneas puras que marcan el interiorismo que habría escogido. Con terraza y ventanas industriales, este sería el espacio ideal -y muy luminoso- que ha encontrado para descansar y también inspirarse.

Se filtran detalles del piso de Rosalía en Barcelona | Youtube

Así es la otra casa que tiene Rosalía en Miami

Esta no es la única propiedad de Rosalía, como decíamos. En Miami, donde acude a grabar sus canciones, también cuenta con un refugio muy caro. Idealista, el portal especializado en el mercado inmobiliario, explica que encontró una finca espectacular durante la pandemia y que allí pasó los peores meses de 2020. Se trata de una casa ubicada en primera línea de agua con 200 metros cuadrados distribuidos en una única planta.

Con tres habitaciones y tres baños, su interior era de diseño con una decoración moderna y acogedora. ¿El punto fuerte? Una piscina rectangular y un montón de vegetación alrededor, así como un embarcadero privado. La fachada, blanca y revestida de tablas de madera, cuenta con piedras grandes y también palmeras alrededor. Una finca increíble que la habría cautivado, claro está.