Los famosos se despiden de Carmen Sevilla: los mensajes más tiernos

Carmen Sevilla ha muerto este martes a los 92 años después de unos días ingresada en el hospital. El Alzheimer que sufría desde hacía años ha ido empeorando y, finalmente, la icónica presentadora y actriz ha perdido la vida. Esta pérdida ha roto el corazón de muchos famosos que compartieron pantalla y vida con ella, una mujer querida por todos y con una sonrisa permanente. Las redes sociales se han llenado de lágrimas y mensajes de despedida muy bonitos de personas anónimas que le han agradecido la cantidad de trabajo y entretenimiento que ha dejado a lo largo de su trayectoria. Además, caras conocidas también han querido despedirse de ella y han emocionado con sus palabras.

Los famosos se despiden de Carmen Sevilla

Una de las más tiernas ha sido Lolita Flores, que ha destacado la gran amistad que unía a Carmen Sevilla con su madre: «Te has ido en silencio. Tengo tantas cosas que agradecerte, Carmen. Desde que era una niña me descubriste América y estuviste a nuestro lado en los momentos más difíciles y bonitos de la vida. Ya te echaba de menos desde hacía tiempo, pero ahora sé que te has ido y es un palo muy grande. Siempre fuiste de mi familia, así te lo decía mi madre y amiga tuya del alma. Ahora estaréis juntas otra vez. Carmen de España, mi amiga Carmen del mundo. Una estrella como tú es muy difícil que se apague. Te quiero y te querré. Lo siento muchísimo. Carmen Sevilla, única e irrepetible. Descansa».

Lolita Flores se despide de una gran amiga de la madre | Instagram

También Norma Duval ha querido decir el último adiós a su amiga. Juntas compartieron muchos momentos, una amistad que hará que esta muerte sea difícil de superar: «Siempre estarás en mi corazón, cuántos recuerdos juntas. DEP. Te quiero, querida amiga».

Norma Duval lamenta la muerte de Carmen Sevilla | Instagram

Santiago Segura es otro de los famosos que han compartido un mensaje bonito hacia Carmen Sevilla. En el caso del director de cine ha hecho un homenaje a la actriz en su perfil de Instagram: «Tu simpatía maravillosa me conquistó cuando te conocí en la televisión de finales de los años 90, como previamente lo había hecho tu belleza y talento como actriz. Siempre bromista y tierna cuando coincidíamos, te hacía gracia que tuviera en mi colección el single Flamenca Ye-Ye . Finalmente, un día te lo llevé y conseguí que, entre risas, me lo firmaras. Por supuesto, lo conservo de igual manera que conservaré por siempre jamás la imagen de tu sonrisa aunque ya no estés».

Santiago Segura despide Carmen Sevilla | Instagram

Raphael ha sido más escueto en su mensaje de despedida, el que ha acompañado de una foto antigua en que se le ve abrazando a Carmen Sevilla: «Carmen, mi Carmen, nuestra Carmen… ¡Nunca te olvidaré!».

Raphael publica una foto con Carmen Sevilla | Instagram

Una de las más bonitas ha sido Bibiana Fernández, que ha aplaudido la belleza y gran amor de Carmen Sevilla: «Contigo, Carmen Sevilla, se va una parte de una época. La última vez nos cruzamos en un cumpleaños de Mediaset, pero te disfruté en el cine, en el teatro y en las distancias cortas. Vuela libre. Mis condolencias a toda la gente que te quiere. Para aquellos que te conocieron en la segunda época quizás no saben que fuiste, posiblemente, la más guapa».

Bibiana Fernández dedica unas palabras muy bonitas a Carmen Sevilla | Instagram

Carmen Sevilla ha hecho historia a televisión y ha coincidido con muchísimos famosos. Estos son solo algunos de los centenares de mensajes que se están publicando en estas primeras horas después de su muerte. Ahora queda el tanatorio y el funeral, en el que a buen seguro que también querrán pasarse muchos personajes conocidos a mostrar sus respetos a la familia.