El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que el líder venezolano Nicolás Maduro ha sido «capturado y trasladado fuera de Venezuela» en medio del ataque aéreo a Caracas de esta madrugada. En una publicación en su red social, Truth Social, Trump ha confirmado que su ejecutivo está detrás de los ataques aéreos lanzados sobre varios puntos del país del Caribe, en una operación «exitosa que se ha llevado a cabo conjuntamente con las autoridades legales de los EE.UU.». Trump ha asegurado que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, están bajo custodia estadounidense, y ofrecerá más detalles de la estrategia en una comparecencia a las cinco de la tarde desde su resort de Mar-a-Lago, en Palm Beach, en el estado de Florida.

Con el anuncio de Trump, se confirma que los Estados Unidos han ejecutado su primera intervención militar directa en un país soberano de América Latina en casi cuatro décadas. La última agresión de este calibre la ordenó el presidente George H.W. Bush en 1989, con el ataque sobre Panamá para deponer el régimen del general Manuel Noriega, en la llamada Operación Causa Justa.

El ataque sobre la capital venezolana y otros lugares estratégicos del país es el punto culminante de una escalada de tensiones entre Trump y Maduro que ya lleva meses desarrollándose. El departamento de Guerra de la administración estadounidense, liderado por el tertuliano ultraderechista Pete Hegseth, ha ordenado varios asesinatos extrajudiciales de supuestos narcotraficantes, con ataques directos a embarcaciones que, según aseguraban, transportaban drogas a través del Caribe. El pasado lunes, en una atención a los medios, Trump ya insinuó que la Casa Blanca se planteaba una agresión directa, sugiriendo a Maduro que «dejar el poder sería la decisión inteligente».

No encuentran a Maduro

El gobierno de Caracas no ha confirmado la captura de Maduro, aunque la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha reconocido que desconocen su situación ni la de su esposa. Tras la declaración de Trump, Rodríguez ha pedido a la administración una «prueba de vida» del mandatario. Entretanto, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, ha anunciado el despliegue de las fuerzas armadas en el territorio para responder a lo que considera «el peor ataque de la historia de Venezuela». Aun así, ha pedido a la población civil que «no entre en pánico» y «mantenga la calma», ya que «es lo que busca el enemigo». «Nos han golpeado, pero no nos han hundido», ha razonado López.

Una invasión por el petróleo

A pesar de que la posición oficial de la administración Trump sobre los ataques a Venezuela es que forman parte de una nueva guerra contra las drogas, el gobierno de Caracas ha atribuido las agresiones a la intención de Washington de apoderarse de las reservas petroleras del país, las más grandes del planeta. Varios ministros del gabinete de Maduro han alertado de un «golpe contra el petróleo» venezolano, del cual también forman parte las múltiples sanciones económicas que ha escenificado Trump contra la República Bolivariana desde su regreso al Despacho Oval en enero de 2025.

