El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que el líder veneçolà Nicolás Maduro ha estat “capturat i traslladat fora de Veneçuela” enmig de l’atac aeri a Caracas d’aquesta matinada. En una publicació a la seva xarxa social, Truth Social, Trump ha confirmat que el seu executiu està darrere dels atacs aeris llançats sobre diversos punts del país del Carib, en una operació “exitosa que s’ha portat a terme conjuntament amb les autoritats legals dels EUA”. Trump ha assegurat que tant Maduro com la seva dona, Cilia Flores, estan sota custòdia nord-americana, i oferirà més detalls de l’estratègia en una compareixença a les cinc de la tarda des del seu resort de Mar-a-Lago, a Palm Beach, a l’estat de Florida.
Amb l’anunci de Trump, es confirma que els Estats Units han executat la seva primera intervenció militar directa en un país sobirà de l’Amèrica Llatina en prop de quatre dècades. L’última agressió d’aquest calibre la va ordenar el president George H.W. Bush l’any 1989, amb l’atac sobre Panamà per deposar el règim del general Manuel Noriega, en l’anomenada Operació Causa Justa.
L’atac sobre la capital veneçolana i altres indrets estratègics del país és el cim d’una escalada de tensions entre Trump i Maduro que ja fa mesos que es produeix. El departament de Guerra de l’administració estatunidenca, liderat pel tertulià ultradretà Pete Hegseth, ha ordenat diversos assassinats extrajudicials de suposats narcotraficants, amb atacs directes a embarcacions que, segons asseguraven, transportaven drogues a través del Carib. El passat dilluns, en una atenció als mitjans, Trump ja va insinuar que la Casa Blanca es plantejava una agressió directa, tot suggerint a Maduro que “deixar el poder seria la decisió intel·ligent”.
No troben Maduro
El govern de Caracas no ha confirmat la captura de Maduro, si bé la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha reconegut que no coneixen la seva situació ni la de la seva dona. Després de la declaració de Trump, Rodríguez ha demanat a l’administració una “prova de vida” del mandatari. Entretant, el ministre veneçolà de Defensa, Vladimir Padrino López, ha anunciat el desplegament de les forces armades al territori per respondre al que considera “el pitjor atac de la història de Veneçuela”. Tot i això, ha demanat a la població civil que “no entri en pànic” i “mantingui la calma”, en tant que “és el que busca l’enemic”. “Ens han colpejat, però no ens han enfonsat”, ha raonat López.
Una invasió pel petroli
Malgrat que la posició oficial de l’administració Trump sobre els atacs a Veneçuela és que formen part d’una nova guerra contra les drogues, el govern de Caracas ha atribuït les agressions a la intenció de Washington d’apoderar-se de les reserves petrolieres del país, les més grans del planeta. Diversos ministres del gabinet de Maduro han alertat d’un “cop contra el petroli” veneçolà, del qual també formen part les múltiples sancions econòmiques que ha escenificat Trump contra la República Bolivariana des del seu retorn al Despatx Oval el gener del 2025.
Seguirà ampliació