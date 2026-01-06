Pedro Sánchez veu l’operació militar dels EUA a Veneçuela com un “precedent molt perillós”. Segons el president del govern espanyol, l’actuació ordenada pel president Donald Trump és del “tot il·legal” i té per objectiu apropiar-se dels recursos del país. Dissabte passat, forces especials de l’exèrcit nord-americà van atacar Veneçuela i van detenir Nicolás Maduro i a la seva dona, Cilia Flores. Aquest dimarts, Trump ha acusat Maduro de matar milions de persones i de tenir una cambra de tortura al mig de Caracas.
Sánchez ha fet aquestes declaracions en una roda de premsa a París. L’Estat espanyol ha estat un dels set països europeus que ha signat un text en defensa de l’autonomia de Groenlàndia davant l’afany imperialista de Trump, que fa mesos que amenaça de prendre el control de l’illa de l’Àrtic. “Groenlàndia pertany al seu poble. Correspon únicament a Dinamarca i a Groenlàndia decidir sobre les qüestions que concerneixen Dinamarca i Groenlàndia”, diu el comunicat de França, Alemanya, Itàlia, Polònia, Espanya, el Regne Unit i Dinamarca.
Un orde internacional basat en regles
El president de l’executiu espanyol ha defensat “un orde internacional basat en regles”, la qual cosa fa que el món no es regeixi com “la llei de la selva”. “L’operació a Caracas suposa un precedent terrible i un precedent molt perillós, un precedent que per cert ens recorda a agressions passades i que empeny al món a un futur d’incertesa i d’inseguretat com el que ja vam patir després d’altres invasions”, ha remarcat. Sánchez considera que l’atac té com a únic objectiu “canviar el govern d’un altre país per apropiar-se dels seus recursos naturals”.
Sobre el futur del país, Trump ha dit aquest dimarts que no té intenció de convocar unes eleccions de manera immediata a Veneçuela. “Primer hem d’arreglar el país. No es poden celebrar eleccions. És impossible que la gent pugui votar”. A parer de Sánchez, l’Estat espanyol pot jugar un paper de mediador que acabi en unes eleccions netes, en les quals el poble veneçolà pugui votar en llibertat i decidir lliurement sobre el seu futur.
Sánchez no reconeix Maduro
Sánchez ha assegurat que no reconeix el règim de Maduro en considerar que no es van respectar les regles democràtiques en les passades eleccions, però aquesta falta de legitimitat no es pot respondre amb una il·legalitat, ha valorat.