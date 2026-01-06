El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat taxativament convocar eleccions a curt termini per a Veneçuela després de la intervenció per segrestar el seu president, Nicolás Maduro. Tal com ja va deixar clar després de capturar Maduro, el líder de la Casa Blanca ha reiterat aquesta matinada en una entrevista a la cadena NBC que ell està al capdavant del govern veneçolà després de la incursió. “Primer hem d’arreglar el país. No es poden celebrar eleccions. És impossible que la gent pugui votar”, ha afirmat el magnat republicà que, en resposta a una de les preguntes, ha descartat convocar les urnes durant el pròxim mes. “No, portarà un temps. Hem de cuidar el país fins que es recuperi”, ha sentenciat amb fermesa el magnat nord-americà.
L’entrevista de Donald Trump s’ha produït molt poques hores després que la fins ara vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, jurés el càrrec com a presidenta en funcions. El dirigent nord-americà destaca que Rodríguez ha estat cooperant estretament amb Washington des del segrest de Maduro del 3 de gener i apunta que, gràcies a aquesta col·laboració, la Casa Blanca ja estudia si suspendre-li les sancions que li havien imposat. Per altra banda, Trump ha apuntat al vicepresident estatunidenc, JD Vance, i als secretaris d’Estat, Marc Ros, i de Defensa, Pete Hegseth, així com al seu assessor Stephen Miller, com a parts destacades d’un grup amb “diferents coneixements” que supervisarà el paper de Washington a Veneçuela a partir d’ara. Amb tot, però, ha contestat amb un concís “jo” a la pregunta de qui és el responsable últim de la gestió estatunidenca al país del Carib.
Una guerra contra el narcotràfic
Durant l’entrevista d’aquesta matinada, el president dels Estats Units ha tornat a defensar que la seva guerra no és contra Veneçuela, sinó contra el narcotràfic, motiu pel qual no descarten noves intervencions. De fet, el mateix Trump ha dit que un atac com el del tres de gener, però aquesta vegada contra Colòmbia, “sona bé”. Justifica aquestes declaracions defensant que Colòmbia està “molt malalta, governada per un home malalt al qual li agrada produir cocaïna i vendre-la-hi als Estats Units”. Unes declaracions molt similars a les quals esgrimia les setmanes prèvies a l’atac sobre Veneçuela -i que encara repeteix a vegades-, malgrat que des de la captura de Nicolás Maduro, Trump ha fet més referències al petroli durant els seus darrers discursos. En aquesta mateixa entrevista a la cadena NBC, el magnat republicà ha assegurat que creu que la indústria petroliera estatunidenca podria posar “en marxa” operacions de major magnitud a les desenvolupades actualment a Veneçuela en menys de 18 mesos, tot i que suposaria “una enorme quantitat de diners” que les empreses nord-americanes podrien recuperar per mitjà dels seus ingressos o sent “reemborsades” per la mateixa administració Trump.