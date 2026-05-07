«América para los americanos», un llamado proclamado en 1823 por el presidente James Monroe bajo una fórmula que, con el tiempo, dejó de sonar a advertencia defensiva para convertirse en una licencia de intervención sobre el continente latinoamericano. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha logrado que el eco de la doctrina resurja este miércoles, al amenazar con la intervención de México — como lo hizo con Venezuela — si las autoridades de su país «no hacen su trabajo» contra el narcotráfico, según ha señalado en un acto de la Casa Blanca recogido por Europa Press.

«El tráfico de drogas por mar se ha reducido en un 97%, y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, que es mucho más fácil. Escucharán algunas quejas de ciertas personas, como representantes de México y otros lugares. Pero si ellos no hacen el trabajo, lo haremos nosotros, y ellos lo entienden». De hecho, en febrero ya amenazó con atacar cualquier punto del planeta donde el narcotráfico tuviera presencia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reivindicado su soberanía e independencia ante la postura beligerante del ejecutivo republicano, que ha atacado numerosas embarcaciones en el Pacífico y el Caribe desde septiembre, con un balance de un centenar de muertos. Trump lanzó la amenaza horas después de la publicación del informe Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026. El documento, al que ha tenido acceso El País, «identifica a México como un territorio clave de origen y tránsito de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, sobre todo el fentanilo y la metanfetamina».

Ceremonia por el 112º Aniversario de la Marcha de la Lealtad, en conmemoración de la escolta que el Cuerpo de Cadetes del Colegio Militar Heroico proporcionó al presidente Francisco I. Madero en 1913, durante el inicio del golpe de estado conocido como Los Diez Días Trágicos. Europa Press / Contacto / Cristian Leyva

La justicia estadounidense acusa a un gobernador estatal

Las relaciones entre México y los EE. UU. no pasan por su mejor momento. Justo la semana pasada, la justicia estadounidense acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, a un senador y al alcalde de la capital del estado por, presuntamente, estar vinculados al clan de Los Chapitos, herederos del capo de la droga Joaquín El Chapo Guzmán. En este sentido, en el marco de otra polémica que situaba a dos agentes de la CIA en Chihuahua sin el consentimiento del gobierno federal mexicano, la dirigente del estado latinoamericano exclamó el martes durante la ceremonia militar por el aniversario de la Batalla de Puebla que «ninguna potencia extranjera dirá a los mexicanos cómo nos gobernamos».