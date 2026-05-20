El bloque de los países BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ampliado recientemente con nuevos miembros como Irán y los Emiratos Árabes Unidos, continúa ganando protagonismo como contrapeso geopolítico al liderazgo tradicional de Occidente. Precisamente en esta línea, el presidente ruso Vladímir Putin, antes de iniciar su visita oficial a China, ha subrayado la importancia de «la estrecha alianza estratégica sino-rusa» que juega un papel «estabilizador en el escenario mundial», según ha informado la agencia Interfax y ha recogido Europa Press.

Al amparo de un nuevo orden multipolar que tiene como eje vertebrador la alianza entre dos de las potencias más influyentes como lo son Rusia y China, el dirigente del Kremlin ha insistido en que esta colaboración «no está dirigida contra nadie», sino que busca «trabajar por la paz y la prosperidad universal» en una contribución significativa para resolver problemas importantes en el ámbito global y regional».

En este sentido, ha manifestado que Moscú y Pekín trabajan «en este espíritu de forma coordinada para defender el derecho internacional y las cláusulas de la Carta de las Naciones Unidas». «Confío en que juntos continuaremos haciendo todo lo posible para profundizar la asociación sino-rusa y las relaciones de buen vecindario en favor del desarrollo dinámico de nuestros dos países y el bienestar de nuestros pueblos, en interés de mantener la seguridad y la estabilidad mundiales«, ha concluido el jefe del ejecutivo ruso.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, junto al presidente de China, Xi Jinping. Europa Press / Contacto / Huang Jingwen

Moscú, expectante con la visita

Moscú tiene grandes «expectativas» con la visita de Putin a China, según afirmó el lunes el secretario de prensa, Dmitri Peskov. El presidente ruso tiene previsto reunirse con su homólogo, Xi Jinping, justo días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, viajara al gigante asiático. El portavoz del Kremlin ha confirmado que Putin permanecerá en China hasta el miércoles, según las informaciones difundidas por la agencia de noticias TASS, y ha precisado que la delegación rusa estará compuesta por el mismo presidente, viceprimeros ministros, ministros y directivos de empresas estatales y privadas con presencia en China.

El representante del gobierno ruso ha puesto énfasis en el hecho de que esta cooperación «va más allá del comercio y la economía», y se extiende a todos los ámbitos como la educación, la medicina y la cultura». Paralelamente, y en esta misma línea, el portavoz del ministerio de exteriores chino, Guo Jiakun, también ha aclarado que ambos países buscan una «mayor estabilidad y energía en el mundo».

La cumbre de Johannesburgo de 2023 supuso un punto de inflexión con la incorporación de nuevos socios, lo que consolidó el bloque de los BRICS como representante del 40% de la población mundial y cerca de un tercio del PIB global.